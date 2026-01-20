İLMİNUR ATÇI

İNOKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, endüstriyel mutfak sektöründe artan maliyetlerin ihracata etkisini ve 2026 yılı yatırım planlarını değerlendirdi. Vehbi Varlık, artan maliyetlerin sektörü zorlasa da, firmalarının ihracatta geri adım atmadığını vurguladı. Varlık, “Maaliyetler arttı, ihracatta çok olumsuz etkiledi. Ancak ihracat yapmayı milli mücadele gibi görüyoruz ve vazgeçemiyoruz. Sektörde karlar minimuma indi. Artan maliyetleri verimlilik, tasarım ve zamanı iyi kullanmakla telafi etmeye çalışıyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen yılı iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Marka olmanın avantajlarını kullandık; pahalı da olsak müşterilerimiz bizi ayakta tutuyor. Herhangi bir markanız olmazsa müşteriler o farkı vermez, bu da bizi gururlandırıyor.” dedi.

“Yatırım dönemine girdik”

Varlık, 2026 yılında önceliklerinin stratejik yatırım ve dijitalleşme olduğunu belirterek, “Geçmiş yıllarda ekonomik sıkıntılar nedeniyle yatırımlarımızı minimum seviyeye indirmiştik. Ancak yeni dönemde yatırımlara hızla karar verdik ve yatırım dönemine girdik. Üretim sistemimizde bazı değişiklikler yaptık; kaliteyi artıracak hatlara, test makinelerine ve robot kaynaklara yatırım yapıyoruz. Ayrıca dijitalleşme ve süreç entegrasyonuna yönelik modüllerimizi devreye alacağız.” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlarımızı 3 ana gruba ayırdık”

Varlık, stratejik ürünlere odaklandıklarını ve geniş ürün yelpazelerini bu yatırımlarla optimize edeceklerini şu şekilde aktardı:

“Eskiden en iyi ürünleri yapan firma olarak biliniyorduk, ancak rakipler çok hızlı gelişti. Biz de arayı kapatıp ‘en iyi ürün İnoksan’dadır’ dedirteceğiz. Yatırımlarımızı üç ana gruba ayırdık ve bu strateji sayesinde hem verimliliği artıracak hem de global rekabette güçlü kalacağız.”

Varlık, sektörde sürekli yenilik ve farklılaşmanın önemine dikkat çekerek, yatırım ve AR-GE çalışmalarının şirketin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.