Tekstil ihracatta ‘kan’ kaybediyor
Tekstil sektörünün güçlü kentlerinden Bursa’da, yılın ilk 8 ayında hazır giyim ve tekstil ihracatında azalma meydana geldi. İhracatta yaşanan kayıpları değerlendiren tekstilciler, pandemi sonrası yaşanan pazar kayıplarını Ekohaber’e anlattı.
Ayşe Nur BÜYÜKHAN – Göksel BAŞARAN
Türkiye ekonomisi ihracatında önemli bir paya sahip olan Bursa’da, tekstil sektöründe yaşanan ihracat rakamlarındaki azalmayı, sektör temsilcileri yorumladı. Dünyanın en büyük ithalat ve ihracatçılarından olan Çin ile Türkiye’yi karşılaştıran tekstilciler, bir kez daha artan maliyetlerin sektöre etkilerini dile getirdi.
Barış MERT
Korteks Genel Md.
Hızlı bir
toparlanma sürecine girilecektir
Aslında bu sadece tekstil sektörü ile sınırlı bir durum değil. Dünya ekonomisinde genel bir daralma olduğunu hepimiz biliyoruz. Sırasıyla Ukrayna savaşı, Avrupa’daki artan enflasyon, Çin’deki deflasyon durumları, haliyle tekstil sektöründe de etkisini gösterdi. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, önümüzdeki dönemde tekstil sektörünün çok hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini öngörüyorum. Biz Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi olarak, polyester ipliğe olan talep artışının hızlandığı bir dönemde; kapasite, sürdürülebilirlik ve döngüsel üretim odaklı yatırımlarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Yılın başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte Korteks olarak, ürün çeşitliliğimiz, ürün kalitemiz, hızlı ve esnek çözümlerimiz ve teknik kapasitemiz ile pazarda aranan marka özelliğini pekiştirmeye devam ediyoruz.
Aylin SÖZERİ
Zorluteks Pazarlama Md.
Satın alma
konusunda daralma söz konusu
2023 yılının ilk 6 ayı bizim açımızdan çok iyi geçti ancak şu son 2 ay için piyasada bir tedirginlik olduğunu görüyoruz. Bu tedirginlik karşısında da biz tedbirlerimizi alıyoruz. Dünyada genel olarak satın alma konusunda daralma söz konusu. İnsanlar tedirgin ve bu en başta giyime yansıyor. Yani ekonomik konjonktür ile alakalı.
Sadece Türkiye değil dünya genelinde bir daralmanın olduğunu söyleyebilirim. Şu an en büyük rakibimiz Çin, Çin’de maliyetler zaten düşük buna ek olarak bir de özel devlet sübvansiyonu söz konusu.
Ali SAYIN
Karkent Tekstil YKB
Tekstil, eski gücüne kavuşacaktır
Tekstil sektörünün ilk 8 aydaki ihracat rakamlarının yüzde 7 azaldığı açıklandı ancak, ara ara bu tarz durgunluklar ve krizler yaşansa da, tekstil sektörü Türkiye’nin en güçlü olduğu alanlardan biridir ve eski gücüne hatta daha da iyisine kısa zaman sonra ulaşacağına inanıyorum. Çin her zaman bu sektörde söz sahibi konumdaydı ve yıllar boyu böyle kalmaya devam edecek gibi duruyor. Bize etkisi negatif olmakla birlikte, Avrupa pazarına yakın olmamız ve kalitemizin daha üst seviyede olması bizi Çin’den ayırarak iş hacmimizin artmasını sağlamaktadır.
Selçuk YEDİKARDEŞ
SYK Tekstil YK Üyesi
Pazarda,
güvensizlik
ve iş kaybı
Global krizin etkileri özellikle yaz döneminde, biz kumaş üreticilerinde çok daha yüksek boyutlara ulaştı. Kriz ile beraber dövizdeki anlık değişimler fiyatlandırmalarda büyük sorun yaratıyor ve pazarda güvensizlik ve iş kaybına sebep veriyor.
Çin’deki iç talebin artmasıyla maliyet artışları oluşsa da genel olarak yaşanan kriz hala düşük fiyatlandırma yapabilen Uzakdoğu ülkeleri için avantaj. Sadece Çin değil, şu an düşük kurlar ve işçilik maliyetlerindeki artış ile beraber ülkemizde oluşan girdi maliyetleri sebebiyle Hindistan, Kamboçya, Endonezya, Mısır ve özellikle Fas gibi rakipler bizlerden maalesef daha avantajlı duruma geçti.
Vedat KAYAOĞLU
Kayaoğlu Tekstil YK Başkanı
Maliyetler fiyat artışlarını ortaya çıkarıyor
İhracatın azalmasının en büyük etkenleri işçilik, enerji ve hammadde artışları. Bu artışlar karşısında sizin de dolar bazında zam yapmanız gerekiyor ve dolar da beklenen çıkışı yapmadığı için ihracat yapmamız zorlaşıyor. Biz dışarıyla rekabet içerisindeyiz o nedenle bu bizi kötü etkiliyor. Uzakdoğu ülkelerinde çok fazla devlet teşviki var. Bizde maliyetler artarken onlar daha çok indirim yaparak önce fiyat noktasında bizi vuruyorlar. Çünkü dünya genelinde bir kriz var herkes bunu görüyor ve müşteri maliyetleri nasıl aşağı çekebileceğini düşündüğünden dolayı daha uygun fiyatlı ürünlere yöneliyor.
Mehmet Çetin ÖZEL
Marsala Tekstil YKB
İthalat pazarında rekabet arttı
Eğer enflasyon kontrol altına alınıp beklentiler düzelir ve maliyet dengesizliklerinde finansa ulaşım sorunları giderilirse sektör büyümesini sürdürebilir. Aksi takdirde sektörde küçülme olacağından endişeliyiz. Marsala olarak bu küçülme ihtimaline karşı şirketimizin büyümesini sürdürebilmek için çalışıyoruz ve ürün maliyetlerimizi ve özgünlüğümüzü iyileştirmek adına gayret gösteriyoruz.
Çin pandemi sebebiyle bir miktar çekildiği piyasaya çok agresif fiyatlarla geri döndü. Bu sebeple bizim ihracat pazarlarımızda rekabeti artırdı, hatta ciddi oranda siparişi de çekmeye başladı. Bu bizim için ciddi bir tehdit şu an için, sipariş kayıpları yaşıyoruz.
Yavuz ÖZDEMİR
Akrida Tekstil YK Başkanı
Finans yönetimi
iyi uygulanmalı
Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi çok anormal bir şekilde tüm dünyada baş gösteriyor. Son 1 ay içerisinde 7 ülke gezdim bunların içerisinde Doğu ve Batı Avrupa ile farklı kıtalar var. Gittiğim bu 7 ülkenin tamamı Türkiye’den çok daha kötü ekonomik şartlar altında ve halkın sokakta gezerken yüzünün gülmediğini görebiliyorsunuz. Hakikaten ben böyle bir dönemi bunca yıllık sektör ziyaretlerimin hiçbirinde görmedim. Pandemi sonrası Çin, başta tekstil olmak üzere birçok sektörde çok agresif fiyatlarla dünya piyasalarını kırdı ve kırmaya devam ediyor. Ancak ben Çin’deki stokların azalmasıyla birlikte, artık normal fiyatlara döneceğini ve fiyat noktasında rekabette bugünkü gücünü elinde tutamayacağı kanaatindeyim.
Bu bizim için iyi bir gelişme olacak ama bu süreç tahmin ediyorum 1-1 buçuk yılı bulur. Çin’in maliyetleri de yükselince tam anlamıyla avantajlı konumda olamasak da tercih edilir olacağız. Bu nedenle ben karamsar değilim ancak bu dönemde üretim, stok ve finans yönetiminin en iyi şekilde uygulanması gerekiyor.
Semih KAYNAR
Ventsa Tekstil YK Başkanı
İhracattaki azalma kısa sürede atlatılabilir
Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor, politik sıkıntılar tüm dünyada birbirine girmiş durumda. Bugün ihracattaki yüzde 7’lik azalma bizim ihracatımıza göre baktığımızda, evet büyük bir oran ama gerçeklerle kıyasladığımızda, Çin’in de bu ay yüzde 10’luk düşüşü var. Çin’in rakamları bize kıyasla çok daha büyük. Dünyanın en büyük ithalatçısı ve ihracatçısı olmasına rağmen Çin’de bile yüzde 10’luk bir düşüş varsa, bizim yüzde 7’yi çok kısa sürede atlatabileceğimizi düşünüyorum. Tabi ki bu biraz da satış yaptığımız pazarlarla endeksli. Yani bugün Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı ambargodan, onların enflasyon pozisyonlarından ve faiz durumlarından kaynaklı sıkıntıları olduğu için, tabi ki pazarlarda rahat hareket edemiyoruz. Bu sürecin yıl sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünüyorum. İhracat ise bu süre zarfında, ya stabil kalır ya da ufak bir düşüş devam eder. Yeni yıldan sonra İhracatçılar Birliği ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile nasıl bir önlem alınabilir bu konuda bilemiyorum, ancak düzgün bir planlama yapılması şart, çünkü şu an üreticiler ne yapacağını bilemiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Çin, 2023 Şubat ayına kadar hiçbir şekilde ithalat ve ihracat yapmadı. Bütün hammaddeleri elinde tuttuğu için pazar açılınca, bizden 3 sene önceki fiyatlarla hareket etmeye başladı. Şu an onlarda yüzde 10 şeklinde bir ihracat düşüşü olduğu için agresif oynamak zorundalar, çünkü 3 yıllık bir kayıpları var.
Hilal GÜLSEÇEN
Seçen Tekstil Genel Md.
Pazarlık konusu ince elenip sık dokunuyor
Biz işimizi nihai müşteri ile görüyoruz ve nihai müşteri yer yer siparişlerin yüklemesini Türkiye’de, yer yer uzaktaki pazarlarda yapıyor. Bu konjonktürün nereden nereye kaydığını müşterinin yükleme adreslerini sürekli değiştirmesinden de okuyabiliyoruz. O nedenle Türkiye’de konfeksiyon anlamında çok fazla sipariş kalmıyor. Bunun nedeni artan maliyetler ve fiyatlar üzerindeki aşırı baskı. Müşteri de artan maliyetler karşısında sipariş adetlerini düşürüyor ve pazarlık konusunda ince eleyip sık dokuyor. Hal böyle olunca da bu durum ister istemez işletmemizin verimliliğini düşürüyor. Biz coğrafya olarak krizlere, inişlere ve çıkışlara alışkınız, ben bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Sektörde etki yaratan Çin’in üretim kabiliyeti, kapasitesi ve dünyadaki talebi karşısında; Türkiye’nin dünya haritasındaki yeri ve kapasitesi önemli unsurlar. Türkiye, konumu itibariyle pandemi döneminde bize bir avantaj sağladı. Fakat diğer taraftan da Çin gerçeğini yadsıyamayız. Onlar pandemide kapandı belki ama B ve C planlarını arka planda hazırlamışlardı. Diğer taraftan da yüzde 100 devlet desteğiyle ilerleyen bir üretim ekonomisi söz konusu. Bir karşılaştırma yapmak için şartların ve koşulların eşit seviyede olması gerekiyor ki doğru ve sağlıklı bir sonuç alınabilsin.
Haluk PARLAMIŞ
Parlamış Tekstil YK Başkanı
Müşterilerimizi Uzakdoğulu
rakiplere teslim ettik
Ocak ve ağustosu son yılların en düşük ciro yaptığımız dönemleri olarak ifade edebilirim. 2020 yılında pandemide bile yapmış olduğumuz işler bu yıla göre daha yüksekti. Bunun bir takım sebepleri var, enerji ve hammadde maliyetlerimiz artınca biz de fiyatlarımızı artırmak zorunda kaldık ve müşterilerimizi pandemide Türkiye’ye çekmişken, tekrar bunları kendi elimizle maliyet artışlarımızdan ötürü Uzakdoğulu rakiplerimize teslim etmiş olduk. 2023 yılının ilk 3 ayı iyiydi fakat nisan ile başlayan düşüş ağustos sonuna kadar devam etti, şimdi eylül başı itibariyle de biraz ivme başladı.
Soykan GÜLSEÇEN
Seçen İplik Genel Md.
Girdi maliyetleri ihracattaki kayıpla ilişkili
Ülkemizdeki hammadde ve enerji fiyatlarının artmasının ihracat rakamlarındaki kayıpla ciddi bir ilişkisi söz konusu. Biz de buna karşılık firma olarak daha farklı ürün gruplarıyla, daha farklı ülkelere pazarlamamızı geniş perspektifte değiştirmeye çalışıyoruz. Büyük marka gruplarına çalışıyoruz ancak onlara bağımlı değiliz, onlardan iş gelmediği zaman durma gibi bir olay söz konusu değil. Pazarlamayı dağıtarak farklı fuarlara, faklı ülkelere, farklı pazarlara önem vererek zaman içerisinde sektörde ortaya çıkan bu tarz sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çin’deki işçilik, enerji ve hammadde giderleri ile ülkemizi kıyasladığımızda farkın 4-5 kat olması gerçekten üzücü. Müşterinin dikkatini çekecek koleksiyonlar hazırlandığı takdirde, ilgi çekebileceğimizi biliyoruz. Katma değerli, sürdürülebilir, yenilikçi ve pazarını iyi dağıtmış firmaları daha az etkileyecektir bu durum.