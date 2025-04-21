AYDIN DAĞTEKİN

Bursa'nın 2025 yılı ilk çeyrek ihracat rakamları, kentin sanayi yapısındaki dönüşümün ipuçlarını veriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilere göre, ocak-mart döneminde kentin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 4,13 milyar dolara ulaştı. Bu artışın ardında ise sektörel bazda önemli farklılıklar yatıyor.

Otomotiv ihracatında artış

Bursa ekonomisinin bel kemiği olan otomotiv sektörü, adeta bir ihracat patlaması yaşadı. Lokomotif sektör, 2025'in ilk üç ayında 2.029 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6'lık büyüme kaydetti. Sektörün özellikle mart ayı performansı dikkat çekti ve otomotiv endüstrisi tek ayda yüzde 23,6'lık artışla 817,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam, Bursa'nın toplam ihracatının neredeyse yarısını oluşturuyor.

Tekstil ve hazır giyimde düşüş

Otomotivin parlak performansına karşın, Bursa'nın geleneksel güçlü sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 4,2, tekstil ve hammaddelerinde ise yüzde 3,1'lik düşüş yaşandı. Hazır giyim sektörü 373,6 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın gerisinde kalırken, makine ve aksamları sektörü yüzde 15,8, çelik sektörü ise yüzde 25.8'lik önemli kayıplar yaşadı. Bu düşüşler, küresel rekabet koşullarının Bursa'nın geleneksel sanayi yapısı üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yükselen sektörler umut verdi

TİM verileri, konvansiyonel sektörlerin aksine bazı sektörlerin ise umut verici bir büyüme sergilediğini ortaya koydu. Kimya sektörü yüzde 6,7'lik artışla 214,2 milyon dolara ulaşırken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 5.1'lik büyüme gösterdi. Çimento, cam ve seramik sektöründeki yüzde 144,4'lük olağanüstü artış dikkat çekerken, zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 5,8 arttı. Mart ayı özelinde ise süs bitkileri ve mamulleri yüzde 130,6, halı sektörü yüzde 75,8, mücevherat ise yüzde 46,6'lık artış kaydetti.

Veriler neye işaret ediyor?

2025'in ilk çeyrek verileri, Bursa ekonomisinin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini gösteriyor. Otomotiv ve yeni yükselen sektörlerdeki performansın devam etmesi halinde, Bursa'nın yıl sonu ihracat hedeflerine ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak uzmanlar ve sektör temsilcileri, özellikle tekstil ve hazır giyim gibi geleneksel sektörler için rekabet gücünü artırıcı tedbirlerin acilen alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Kentin ihracat kompozisyonundaki bu değişim, aynı zamanda Türkiye'nin sanayi dönüşümünün de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.