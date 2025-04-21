Bursa için de büyük önem taşıyan, 2024 yılını ağır kayıplarla kapatan tekstil ve hazır giyim sektörü, 2025’e de istihdam daralmasıyla başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, yalnızca ocak ayında bu iki sektörde toplam 14 bin 715 kişi işini kaybetti. Böylece son 13 ayda işsiz kalan kişi sayısı yaklaşık 80 bine ulaştı.

Ocak ayında hazır giyimde 10 bin 640, tekstilde ise 4 bin 80 kişilik istihdam kaybı yaşanırken; sektördeki firma sayısı da azaldı. Tekstil alanında faaliyet gösteren şirket sayısı 230 azalarak 19 bin 231’e, konfeksiyon sektöründe ise 917 şirket kapanarak toplam sayı 38 bin 723’e düştü. Böylece yılın ilk ayında bin 147 firma sektörden silindi.

İhracat ve gelirde düşüş

2025’in ilk çeyreğinde sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azalarak 4 milyar 185 milyon dolara geriledi. Kur artışlarının enflasyonla paralel gitmemesi, artan iş gücü maliyetleri ve hedef pazarlardaki talep daralması bu düşüşte etkili oldu.

Ortalama ücret artışları da çalışanları tatmin etmedi. 2025’te yüzde 30 artan asgari ücretin altında kalan sektör maaşlarında, tekstilde günlük kazanç yüzde 16,6 artarak 1.323 TL’ye, hazır giyimde ise yüzde 23,4 artışla 1.019 TL’ye yükseldi. Bu da aylık olarak sırasıyla yaklaşık 39 bin 800 TL ve 30 bin 600 TL’ye denk geliyor.

Büyük firmalar da küçülüyor

Sektördeki yaprak dökümü, küçük işletmelerle sınırlı değil. 250’den fazla çalışanı olan tesislerde de düşüş yaşandı. Tekstilde 3 büyük firma kapanırken, hazır giyimde bu sayı 15 oldu. Toplamda 18 büyük ölçekli tesisin faaliyetini durdurduğu açıklandı.