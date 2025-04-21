Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1985 yılında başlayan yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Daha önce Tasfiye Halinde S.S. Deri Sanayicileri Toplu İşyeri Kooperatifi olarak yapılan genel kurulların ardından, ilk kez Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB adıyla yapılan genel kurul, OSB İdari Binası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, yapı kullanma izni olan 98 kuruluştan 33’ü katılarak gerekli çoğunluk sağlandı. Toplantıda, OSB Ana Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, Müteşebbis Heyet’in görevine devam etmesi kararlaştırıldı ve 4 yıl boyunca görev yapacak 9 asıl ve 9 yedek üye seçildi. Asıl üyeler; Murat Çağlar, Zeynel Aydemir, Yusuf Levent Uğurlu, Ayhan Korgavuş, Ahmet Bulut, Okan Akel, Erdem Baltacıoğlu, Ali Hikmet Yıldırım ve Özgür Karataş’tan oluştu.

Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanı Murat Çağlar, yaptığı konuşmada, son 2,5 yılda 30 işyeri açma ruhsatı vererek yüzde 50 oranını aştıklarını ve mevzuat gereği ilk genel kurulu yapma hakkını kazandıklarını belirtti. Ayrıca, OSB’nin Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük ham deri işleme merkezi haline geldiğini vurguladı.

Bölgenin ekonomik gücü ve gelecek projeleri

Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB’de faaliyet gösteren 112 işletmede yaklaşık 3.500 kişi istihdam ediliyor ve yıllık 500 milyon dolarlık üretim yapılıyor. Başkan Çağlar, bölgenin yüksek katma değerli üretim kapasitesine dikkat çekerek, günlük 20.000 büyükbaş deri işleme kapasitesiyle Türk deri sanayisinin lokomotifi olduğunu ifade etti.

Bölgede önümüzdeki dönemde Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı ve Teknoloji Revizyonu, 4 MW’lık Yüzer Güneş Enerjisi Santrali, Bölgenin Genişleme Sahasının Yatırımcılara Açılması projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Başkan Çağlar, bu projelerle OSB’nin altyapısını güçlendirerek yeni yatırımlara kapı aralamayı hedeflediklerini belirtti.