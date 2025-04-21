EKOHABER ÖZEL

Makine sektörünün köklü markalarından Bekamak, sürdürülebilirlik vizyonuyla önemli bir hamle daha yaptı. 85 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla küresel ölçekte güçlü bir oyuncu haline gelen firma, 1030 kWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını devreye alarak tüm enerji ihtiyacını güneşten karşılamaya başladı.

Bekamak Satış Direktörü Şafak Çetiner, GES yatırımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bekamak olarak sürdürülebilir üretim hedeflerimiz doğrultusunda, 1030 kWp kapasiteli GES yatırımımızı devreye aldık. Artık enerjimizin yüzde 100’ü güneşten geliyor. Bu, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel bir kazanım. Kendi enerjimizi üreterek hem karbon ayak izimizi azaltıyoruz hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle çevreci üretim

Bekamak’ın sürdürülebilirlik yolculuğu GES yatırımıyla sınırlı değil. Firma, Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Smart and Sustainable Production with Prediction Algorithms" projesi kapsamında çevre dostu testere makineleri geliştirmeyi hedefliyor. Proje sayesinde, makinelerde kullanılan soğutma ve yağlama sıvılarının tüketimi minimuma indirilecek, böylece hem doğaya hem de kullanıcıların maliyetlerine katkı sağlanacak.

“Bu proje bizim için yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonumuzun da bir parçası,” diyen Şafak Çetiner, sözlerine şöyle devam etti:

“Geleceğin üretim anlayışını bugünden benimsiyoruz. Daha az kaynak kullanarak daha yüksek verim elde etmek, sadece ekonomik değil, ahlaki bir sorumluluk.”

Geleceği şekillendiriyoruz

40 yılı aşkın köklü geçmişiyle, üretim gücünü yenilikçi yaklaşımlarla birleştiren Bekamak, bu adımlarıyla sadece bugünü değil, yarını da düşünüyor. Çetiner, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz yalnızca makineler üretmiyoruz; geleceği de şekillendiriyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, yarının sürdürülebilir sanayisini inşa etmek için. Bekamak olarak üretimimizin merkezine sürdürülebilirliği koyduk ve bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz.”

Bekamak, çevresel sürdürülebilirlikte sektöre örnek olmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile iş birliği yapan firma, karbon nötr hedefi doğrultusunda üretim süreçlerini yeniden şekillendiriyor. Çetiner, bu süreçle ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Üniversitemizle yaptığımız iş birliği sayesinde üretim süreçlerimizi bilimsel verilere dayalı olarak optimize ediyoruz. Bu sayede yalnızca enerji değil, su ve diğer doğal kaynak kullanımında da verimliliğimizi artırıyoruz.”