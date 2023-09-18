Makinecilerden ABD çıkarması

Bir önceki ayakları Meksika ve Kanada’da dü­zenlenen FABTECH fuarlarının ABD’deki bu yılki son buluşmasına Türkiye’den 33 firma ka­tılırken ülkemizde makine sektörünün öncü şehirlerinden Bursa’dan ise fuara 11 firma katıldı. FABTECH Chicago Fuarı’na katılan Bursa firmaları son teknoloji ürünleri ile Amerika pazarındaki müşterilerle bir araya gelerek, bu bölgedeki pazar paylarını artır­mak adına iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekil­lendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkinliği olan FABTECH 2023 bu yıl 1.500’den fazla bi­rinci sınıf tedarikçiyi, ziyaretçilerle bu­luşturdu. Yenilikçi çözümler ile üret­kenliği ve kârı artıracak ürünlerin sergilendiği FABTECH, ziyaretçilere tek noktadan alışveriş alanı im­kanı sundu. Fuarda ayrıca sektö­rün önde gelen isimleri FABx Tek­noloji Sohbetleri konferanslarında, metal endüstrisinde son trendler ve teknolo jiler ile deneyimlerini katılım­cılarla paylaştı.

DURMAZLAR

Akıllı fabrika proje ürünleri fuarda sergilendi

Durmazlar, Amerika Birleşik Dev­letleri’ndeki sac işleme makineleri fu­arlarına 25 yıldan uzun bir süredir bayisi aracılığı veya doğrudan katıla­rak ürünlerini son kullanıcılarla bu­luşturmakta, bu alanda yerel ve uluslararası giri­şimcilere öncü­lük eden firmalardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Yenilikleri takip eden ve ufuk çizgi­sini geleceğin teknolojileri olarak be­lirleyen Durmazlar, son teknolojiyi kullandığı otomasyon sistem çözüm­leri ile Fabtech 2023 fuarında da ye­rini alıyor. Türkiye’de sektörünün li­deri olan ve sac işleme makineleri üretimi alanında faaliyet gösteren Durmazlar, yenilikçi sac metal tekno­lojilerine olan tutkusuyla son tekno­loji ile donatılmış geniş üretim bö­lümlerine sahip fabrikaları olmasının yanı sıra, faaliyet gösterdiği sac iş­leme makineleri, otonom ve robotik teknolojili akıllı fabrika konfigüras­yonları ve endüstri 4.0 uygulamaları ile özel çözümler sunarak dünya ça­pında bir üretici konumunda yer al­maktadır.

Ayrıca firma, Türkiye’de endüstri 4.0 platformunun da kurucusu olup, bu alandaki gelişmeleri de yakından takip edip uygulamaktadır. Firma, akıllı fabrika projeleri kapsa­mında birçok ürününü fuarda sergili­yor. 15 kW fiber lazer kesim, 8 m lazer boru & profil kesim, robot otomas­yonlu AD-SERVO 30175 abkant pres, yüksek enerji tasarruflu AD-ES 2040 abkant pres ve HRB-4 3016 hidrolik si­lindir bükme makineleri sergilenen­ler arasındadır.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YKB Vekili ve Gen.Mdr.

İnovatif ürünlerimizi sergiledik

ABD’de Chicago’da dü­zenlenen ve metal endüstri­sindeki en son gelişmelerin, yenilik­lerin ve teknolojilerin sergilendiği Fabtech Fuarı’na önceki yıllarda ol­duğu gibi bu yıl da katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuarda ABD’deki lokasyonumuz ERMAKUSA ile yer alıyoruz. ERMAKUSA, ABD ve bölge pazarlarına doğrudan ulaşma hedefiyle faaliyet gösteriyor. Chicago’da bulu­nan merkezimizde fiber lazer kesim, abkant pres ve makas gibi çeşitli makineleri için deneyimli satış ve satış sonrası destek hizmet­leri bulunuyor. Hem mevcut müşte­rilerimizle hem de potansiyel müş­teri adaylarıyla bir araya gelme açısından bu fuarı çok önemsiyoruz. Fuar sürecince yeni iş geliştirme fır­satlarını da gözlemleme imkânı bul­duk.Fuar süresince ileri teknolojiyle geliştirdiğimiz yenilikçi ve inovatif ürünlerimizi gururla sergiledik. Fu­arda sergilediğimiz Gen5 1,5x3 15kw, Thunderbird 4kw, 2mx6m XPR 300 vwi Plasma EPL, 3760x175 Speed Bend Pro, 3100x135 Evo 3 ve 2100x65 FX ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca Ermaksan’a gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize teşekkürleri­mizi sunarız.

Levent AKYAPAK

Akyapak Makine YKB

Tecrübemizi FABTECH’te ortaya koyduk

Silindir, profil ve boru bükme makineleri gibi Akya­pak’ı globalde tanıtan ürünlerin ya­nında dünyada yalnızca sayılı üreti­cinin faaliyet gösterdiği çelik konstrüksiyon işleme makineleri üretimi ile fark yaratan Akyapak Makine olarak Fabtech’te son tekno­loji ile yenilikçi tasarımları­mızı bütünleştirdiğimiz mo­dellerimizi sergiledik. Amerika bölgesine satış ve servis hiz­metlerini yerinde sunabilmek için Tampa’da bin 500 metre­kare büyüklüğünde showroo­mumuz var. AkyapakUSA yapı­lanmamız sayesinde satış ve servis taleplerine hızlı yanıt vererek reka­bet gücümüzü gösteriyoruz. Akyapa­kUSA için FABTECH Fuarı 2023’ de de bayi ve ziyaretçilerimiz ile buluş­maya ve iş birliklerimizi güçlendir­meye aracı olmaya devam ediyoruz.

Mustafa KARAKOÇ

ALES PRES Satış ve Pzl. Mdr.

ABD bizim için önemli pazar

Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, işleme, kaynak ve finisaj etkinliği FABTECH, 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında McCormick Place’e geri döndü FABTECH, 1,500’den fazla dünya standartlarında tedarikçiyle buluşabileceğiniz, yenilikçi çözümler keşfedebileceğiniz ve üretkenliği artırmanızı ve karınızı artırmanızı sağlayacak araçları bulabileceğiniz uygun bir ‘tek nokta’ mekan sunmaktadır. En son teknolojiyi keşfetmek için daha iyi bir fırsatın olmadığı Fabtech fuarına geçen sene Atlan-ta’ da olduğu gibi bu sene de Chicago’da Ales Pres olarak katılıyoruz. Amerika’da önemli bir pazar yaratmak ve ürünlerimizi satmak için çok çalışıyoruz. Umarız ki bu sene Fabtech fuarından beklediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Ales Pres olarak ağırlıklı 500 ton ve üzeri progresif, transfer ve Servo preslerimiz ile Amerika pazarına girmeyi ve pazarda söz sahibi olan firmalar arasında olmayı planlıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.

BAYKAL MAKİNE

İnovatif ürünlerimiz ile Fabtech’teyiz

Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, imalat ve kaynak fuarında Baykal olarak bu yıl da yerimizi alarak yüksek teknolojili ve çevre dostu makinelerimizi sergileme fırsatı yakaladık. Sektör profesyonellerini de bir araya getiren Fabtech Fuarı; üretim süreçlerinde verimliliği artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve sektördeki trendleri yakından takip etmek isteyen herkes için önemli bir fuar niteliği taşımaktadır.

Fuarın ilk gününden beri müşterilerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Fabtech Fuarı’nda; Amerika pazarında önemli bir yer edinen lazer kesim makinamızın yanı sıra elektrikli, hibrit ve standart hidrolik abkant pres makinalarımızı stant alanımızda sergiledik. Abkant üretimi alanındaki yetkinliğimizi lazer üretimine de taşıyarak, kalite ve segment farklılıklarıyla rekabetçi olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.

Önümüzdeki süreçte inovatif ve çevreci makinalarımızla pazarda adımızdan daha fazla söz ettirmeyi planlıyoruz. Bu alanda Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşarak, robotlu aplikasyonlar ve otomasyon sistemlerinde de sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz.

Yavuz ŞENTÜRK / Podim İş Geliştirme Mdr.

ABD’de tanınmış bir üretici olduk

Fabtech ABD fuarı firmamız ve emi­niz ki diğer Türk firmaları için bölge­nin en önemli organizas­yonlarından biridir. Podim Zımpara olarak Fabtech fuarında yıllar boyu firmamızı tanıt­maktayız ve bu sayede kuzey Amerika’da tanınmış bir üretici ha­line gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Saplı mop zımpara, flap disk, mop zım­para, bant zımpara ve robotik polisaj uygulamaları konusundaki çalışmaları­mızı son kullanıcılara ve toptancılara fuar boyu tanıtmaktayız.

Ayrıca 3M Türkiye iş birliği ile geliştir­miş olduğumuz yeni nesil flap disk zımparalarımızı da müşteri kitlemize tanıtma şansı bulduk. Yogun ilgiyle karşılaştığımız fuarın firmamızın marka bilinir­liği ve pazar geliştirme faaliyet­lerine katkıda bulunacağına inanıyoruz.