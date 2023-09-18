Makinecilerden ABD çıkarması
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son işlem fuarı olan FABTECH Chicago Fuarı’na katılan Bursa firmaları, sergiledikleri teknolojilerle göz doldurdu. Uluslararası Metal Şekillendirme, Üretim, Kaynak ve Cila Fuarı, 11 – 14 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrindeki İllinois’te McCormick Place’te düzenlendi.
Bir önceki ayakları Meksika ve Kanada’da düzenlenen FABTECH fuarlarının ABD’deki bu yılki son buluşmasına Türkiye’den 33 firma katılırken ülkemizde makine sektörünün öncü şehirlerinden Bursa’dan ise fuara 11 firma katıldı. FABTECH Chicago Fuarı’na katılan Bursa firmaları son teknoloji ürünleri ile Amerika pazarındaki müşterilerle bir araya gelerek, bu bölgedeki pazar paylarını artırmak adına iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, imalat, kaynak ve son işlem etkinliği olan FABTECH 2023 bu yıl 1.500’den fazla birinci sınıf tedarikçiyi, ziyaretçilerle buluşturdu. Yenilikçi çözümler ile üretkenliği ve kârı artıracak ürünlerin sergilendiği FABTECH, ziyaretçilere tek noktadan alışveriş alanı imkanı sundu. Fuarda ayrıca sektörün önde gelen isimleri FABx Teknoloji Sohbetleri konferanslarında, metal endüstrisinde son trendler ve teknolo jiler ile deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
DURMAZLAR
Akıllı fabrika proje ürünleri fuarda sergilendi
Durmazlar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sac işleme makineleri fuarlarına 25 yıldan uzun bir süredir bayisi aracılığı veya doğrudan katılarak ürünlerini son kullanıcılarla buluşturmakta, bu alanda yerel ve uluslararası girişimcilere öncülük eden firmalardan biri olarak öne çıkmaktadır.
Yenilikleri takip eden ve ufuk çizgisini geleceğin teknolojileri olarak belirleyen Durmazlar, son teknolojiyi kullandığı otomasyon sistem çözümleri ile Fabtech 2023 fuarında da yerini alıyor. Türkiye’de sektörünün lideri olan ve sac işleme makineleri üretimi alanında faaliyet gösteren Durmazlar, yenilikçi sac metal teknolojilerine olan tutkusuyla son teknoloji ile donatılmış geniş üretim bölümlerine sahip fabrikaları olmasının yanı sıra, faaliyet gösterdiği sac işleme makineleri, otonom ve robotik teknolojili akıllı fabrika konfigürasyonları ve endüstri 4.0 uygulamaları ile özel çözümler sunarak dünya çapında bir üretici konumunda yer almaktadır.
Ayrıca firma, Türkiye’de endüstri 4.0 platformunun da kurucusu olup, bu alandaki gelişmeleri de yakından takip edip uygulamaktadır. Firma, akıllı fabrika projeleri kapsamında birçok ürününü fuarda sergiliyor. 15 kW fiber lazer kesim, 8 m lazer boru & profil kesim, robot otomasyonlu AD-SERVO 30175 abkant pres, yüksek enerji tasarruflu AD-ES 2040 abkant pres ve HRB-4 3016 hidrolik silindir bükme makineleri sergilenenler arasındadır.
Ahmet ÖZKAYAN
Ermaksan YKB Vekili ve Gen.Mdr.
İnovatif ürünlerimizi sergiledik
ABD’de Chicago’da düzenlenen ve metal endüstrisindeki en son gelişmelerin, yeniliklerin ve teknolojilerin sergilendiği Fabtech Fuarı’na önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuarda ABD’deki lokasyonumuz ERMAKUSA ile yer alıyoruz. ERMAKUSA, ABD ve bölge pazarlarına doğrudan ulaşma hedefiyle faaliyet gösteriyor. Chicago’da bulunan merkezimizde fiber lazer kesim, abkant pres ve makas gibi çeşitli makineleri için deneyimli satış ve satış sonrası destek hizmetleri bulunuyor. Hem mevcut müşterilerimizle hem de potansiyel müşteri adaylarıyla bir araya gelme açısından bu fuarı çok önemsiyoruz. Fuar sürecince yeni iş geliştirme fırsatlarını da gözlemleme imkânı bulduk.Fuar süresince ileri teknolojiyle geliştirdiğimiz yenilikçi ve inovatif ürünlerimizi gururla sergiledik. Fuarda sergilediğimiz Gen5 1,5x3 15kw, Thunderbird 4kw, 2mx6m XPR 300 vwi Plasma EPL, 3760x175 Speed Bend Pro, 3100x135 Evo 3 ve 2100x65 FX ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Fuar boyunca Ermaksan’a gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
Levent AKYAPAK
Akyapak Makine YKB
Tecrübemizi FABTECH’te ortaya koyduk
Silindir, profil ve boru bükme makineleri gibi Akyapak’ı globalde tanıtan ürünlerin yanında dünyada yalnızca sayılı üreticinin faaliyet gösterdiği çelik konstrüksiyon işleme makineleri üretimi ile fark yaratan Akyapak Makine olarak Fabtech’te son teknoloji ile yenilikçi tasarımlarımızı bütünleştirdiğimiz modellerimizi sergiledik. Amerika bölgesine satış ve servis hizmetlerini yerinde sunabilmek için Tampa’da bin 500 metrekare büyüklüğünde showroomumuz var. AkyapakUSA yapılanmamız sayesinde satış ve servis taleplerine hızlı yanıt vererek rekabet gücümüzü gösteriyoruz. AkyapakUSA için FABTECH Fuarı 2023’ de de bayi ve ziyaretçilerimiz ile buluşmaya ve iş birliklerimizi güçlendirmeye aracı olmaya devam ediyoruz.
Mustafa KARAKOÇ
ALES PRES Satış ve Pzl. Mdr.
ABD bizim için önemli pazar
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, işleme, kaynak ve finisaj etkinliği FABTECH, 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında McCormick Place’e geri döndü FABTECH, 1,500’den fazla dünya standartlarında tedarikçiyle buluşabileceğiniz, yenilikçi çözümler keşfedebileceğiniz ve üretkenliği artırmanızı ve karınızı artırmanızı sağlayacak araçları bulabileceğiniz uygun bir ‘tek nokta’ mekan sunmaktadır. En son teknolojiyi keşfetmek için daha iyi bir fırsatın olmadığı Fabtech fuarına geçen sene Atlan-ta’ da olduğu gibi bu sene de Chicago’da Ales Pres olarak katılıyoruz. Amerika’da önemli bir pazar yaratmak ve ürünlerimizi satmak için çok çalışıyoruz. Umarız ki bu sene Fabtech fuarından beklediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Ales Pres olarak ağırlıklı 500 ton ve üzeri progresif, transfer ve Servo preslerimiz ile Amerika pazarına girmeyi ve pazarda söz sahibi olan firmalar arasında olmayı planlıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.
BAYKAL MAKİNE
İnovatif ürünlerimiz ile Fabtech’teyiz
Kuzey Amerika’nın en büyük metal şekillendirme, imalat ve kaynak fuarında Baykal olarak bu yıl da yerimizi alarak yüksek teknolojili ve çevre dostu makinelerimizi sergileme fırsatı yakaladık. Sektör profesyonellerini de bir araya getiren Fabtech Fuarı; üretim süreçlerinde verimliliği artırmak, ürün kalitesini yükseltmek ve sektördeki trendleri yakından takip etmek isteyen herkes için önemli bir fuar niteliği taşımaktadır.
Fuarın ilk gününden beri müşterilerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Fabtech Fuarı’nda; Amerika pazarında önemli bir yer edinen lazer kesim makinamızın yanı sıra elektrikli, hibrit ve standart hidrolik abkant pres makinalarımızı stant alanımızda sergiledik. Abkant üretimi alanındaki yetkinliğimizi lazer üretimine de taşıyarak, kalite ve segment farklılıklarıyla rekabetçi olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.
Önümüzdeki süreçte inovatif ve çevreci makinalarımızla pazarda adımızdan daha fazla söz ettirmeyi planlıyoruz. Bu alanda Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşarak, robotlu aplikasyonlar ve otomasyon sistemlerinde de sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz.
Yavuz ŞENTÜRK / Podim İş Geliştirme Mdr.
ABD’de tanınmış bir üretici olduk
Fabtech ABD fuarı firmamız ve eminiz ki diğer Türk firmaları için bölgenin en önemli organizasyonlarından biridir. Podim Zımpara olarak Fabtech fuarında yıllar boyu firmamızı tanıtmaktayız ve bu sayede kuzey Amerika’da tanınmış bir üretici haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Saplı mop zımpara, flap disk, mop zımpara, bant zımpara ve robotik polisaj uygulamaları konusundaki çalışmalarımızı son kullanıcılara ve toptancılara fuar boyu tanıtmaktayız.
Ayrıca 3M Türkiye iş birliği ile geliştirmiş olduğumuz yeni nesil flap disk zımparalarımızı da müşteri kitlemize tanıtma şansı bulduk. Yogun ilgiyle karşılaştığımız fuarın firmamızın marka bilinirliği ve pazar geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunacağına inanıyoruz.