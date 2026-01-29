İMO Bursa Şubesi’nin 1990’lı yıllardan bu yana Türkiye genelinde ses getiren bir meslek odası olduğunu vurgulayan Erdem, bu başarının geçmiş dönem başkan ve yöneticilerinin emekleriyle oluştuğunu ifade etti. İMO Bursa Şubesi’nin 6 bin 340 üyesi bulunduğunu belirten Erdem, Yalova ve Bilecik il ve ilçelerinin de Bursa Şubesi’ne bağlı olduğunu hatırlattı. Geçen dönem üyelerin güçlü bir teveccühle kendilerini yetkilendirdiğini söyleyen Erdem, seçimlere katılımın oda açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Son seçimlerde 12 bin 800 üyenin oy kullandığını ve yaklaşık yüzde 50’lik bir katılım sağlandığını aktaran Erdem, seçimlerin her zaman saygı çerçevesinde gerçekleştiğini ve bunun da odaya güç kattığını belirtti. Ayrıca Erdem, “Her zaman şunu söylüyorum, sadece bize oy verenler değil, üyelerin sandığa giderek odalarına sahip çıkması çok önemli. Bursa, Türkiye genelinde katılım oranı açısından her zaman lider oldu.” dedi.

Hedef: Katılımı yüzde 60-70 seviyesine çıkarmak

Önümüzdeki 20’nci dönem seçimlerinde katılım oranını daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdem, bu amaçla üyelerle birebir temas kurduklarını belirtti. “Üyelerimize dokunmak, yanlarına gitmek istiyoruz. Katılımı yüzde 60-70 seviyelerine çıkarmayı umut ediyoruz” dedi.mBirçok büyük şubede (İstanbul, Ankara gibi) katılım oranlarının yüzde 10’lar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Erdem, Bursa’da geçmişte yüzde 70’lere varan katılım oranlarının yakalandığını da hatırlattı.

525 etkinlik, 6 büyük kent çalıştayı

Görev süresi boyunca meslek ve meslektaş sorunlarının yanı sıra kent sorunları konusunda da aktif bir duruş sergilediklerini belirten Erdem, bu süreçte toplam 525 etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu etkinliklerin 70’inin temsilcilikler tarafından yapıldığını, kalanının ise doğrudan İMO Bursa Şubesi tarafından organize edildiğini ifade etti. Erdem, bu kapsamda 53 seminer, 17 kurs ve kent sorunlarına odaklanan 6 büyük çalıştay düzenlediklerini belirterek, “Son iki yılda kent sorunlarına çözüm üretmeye yönelik böyle bir çalıştay silsilesinin başka bir örneği yoktur” ifadelerini kullandı.

Kent Anayasası ve Su Çalıştayı vurgusu

Kent sorunlarını 9 ana başlık altında ele aldıklarını ifade eden Erdem, bu başlıklara ilişkin çalıştay ve paneller düzenlediklerini, Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerini ve deneyimli meslektaşlarını Bursa’da bir araya getirdiklerini söyledi. Bu çalışmaları kalıcı bir yayına dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Erdem, “Kent sorunlarını içeren çok kıymetli raporlarımız var. Bunları bir kitapçık hâline getirerek hem yazılı bir hafıza oluşturmak hem de kenti yönetecek kişilere yol göstermek istiyoruz” dedi. Su çalıştayını bu dönem gerçekleştiremediklerini ifade eden Erdem, yeniden yetki almaları hâlinde ilk işlerinin bu çalıştayı düzenlemek olacağını ve kitabı tamamlamak istediklerini vurguladı.

“Mesleğimizin kaderi kanunlarla belirleniyor”

Meslek ve meslektaş sorunlarının çözümünde en önemli adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyleyen Erdem, inşaat mühendisliğinin kanunlarla düzenlenen bir meslek olduğunu hatırlattı. 1938 yılında çıkarılan meslek yasasının tüm mühendis ve mimarları kapsadığını belirten ve bu durumun günümüz koşullarında ciddi sorunlar yarattığını dile getiren Erdem, “O dönem Türkiye’de 100-150 mühendis ve mimar vardı. Bugün ise 750-800 bin kişiden bahsediyoruz. Her meslek dalının ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Yetkiler, sorumluluklar ve sorunlar birbirinden çok farklı” dedi. Bu yasanın mesleğin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu da aktardı. Mesleğin itibar kaybetmemesi, hak ve hukuk açısından eşit bir zemine kavuşması için yasanın mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, bu konuda hukuki çalışmalar yürüttüklerini ve mevcut çalışmaları bu dönemde revize ettiklerini sözlerine ekledi.

“TMMOB Yasası meslektaşlarımızın oda ile bütünleşmesinin önündeki en büyük engel”

İMO Bursa Şubesi Çalışma Grubu Başkan Adayı Serdar Atilla Erdem, TMMOB Yasası’nın günümüz koşullarında ciddi sorunlar yarattığını belirterek, yasanın meslektaşların kendi odalarıyla bütünleşmesini engellediğini söyledi. “TMMOB Yasası önümüzdeki en büyük garabetlerden biri” diyen Erdem, meslek odalarının odağında meslek ve meslektaş sorunları yerine siyasetin konulmasının en çok şikâyet ettikleri başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde İnşaat Mühendisleri Odası’nın 81 ilde faaliyet göstermesine rağmen yalnızca 26 şubesi bulunduğunu belirten Erdem, şubeleşme konusundaki engellere dikkat çekti. “81 ilde 81 şube kurulmasının önünde hiçbir teknik engel yok. Yalova ve Kütahya’nın şube olması için genel merkeze dilekçe verdik, ancak aldığımız yanıtlar hep ret oldu” dedi.

“Her ilde bir oda, tek bir genel merkez olmalı”

TMMOB Yasası’nın güncellenmesinin temel meselelerinden biri olduğunu vurgulayan Erdem, barolar ve tabip odalarında olduğu gibi İnşaat Mühendisleri Odası’nın da il bazlı örgütlenmesi gerektiğini savundu. Erdem, “İMO Bursa Şubesi değil, Bursa İnşaat Mühendisleri İl Odası olmalı. Her ilde bir oda kurulmalı ve hepsinin üzerinde tek bir genel merkez olmalı” diyen Erdem, mühendisliğin bir teknik bilim olduğunu ve teknik bilimlerde iki başlılığın kabul edilemeyeceğini ifade etti. Bu doğrultuda merkezden çıkan tek bir görüş ve yorumun esas alınması gerektiğini belirten Erdem, söz konusu yapıyı tarif eden yeni bir yasa taslağı hazırladıklarını da açıkladı.

SGK protokolü yeniden hayata geçirilmeli

İMO Bursa Şubesi’nin girişimleriyle geçmişte hayata geçirilen SGK protokolüne de değinen Erdem, inşaat mühendisi olarak çalışan meslektaşların SGK meslek girişlerinin “inşaat mühendisi” unvanıyla yapılmasını sağlayan bu protokolün yaklaşık 10 yıl önce kaldırıldığını hatırlattı. “Bu protokol mesleğimiz açısından çok önemliydi. Yeniden hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz” diyen Erdem, konunun mesleki tanınırlık ve haklar açısından kritik olduğunu vurguladı.

Türkiye’ye örnek İnşaat Mühendisleri Çalıştayı

Bu dönem ilk kez İnşaat Mühendisleri Çalıştayı düzenlediklerini belirten Erdem, çalıştayın meslek sorunlarını sadece dile getirmek için değil, meslektaşlarla bir araya gelerek ortak akıl ve sinerji oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi. Yaklaşık 150 inşaat mühendisinin katıldığı çalıştayda hazırlanan raporların, meslekten milletvekilleri aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanı’na iletildiğini belirten Erdem, “Türkiye’de örnek bir çalıştay gerçekleştirdiğimize inanıyoruz” dedi.

“Binalara muayene sistemi acilen gelmeli”

Binalara mutlaka bir muayene sistemi getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, herhangi bir yıkım ya da olumsuzluk yaşandığında ilk olarak inşaat mühendislerinin suçlandığını ifade etti. “Mühendisin ya da projecinin bilgisi olmadan binalarda kaçak kat çıkılıyor, kolon kesiliyor, yapısal değişiklikler yapılıyor. Ancak bu değişikliklerden bizim haberimiz olmuyor” diyen Erdem, binanın doğru şekilde teslim edilmesinden sonraki sürecin tamamen denetimsiz olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bu durumun yalnızca mesleki değil, aynı zamanda insan hakları açısından da ciddi bir sorun olduğuna dikkat çeken Erdem, bina muayene sisteminin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“Yeşil pasaport ihtiyacı mühendisler için artık zorunluluk”

İMO Bursa Şubesi Çalışma Grubu Başkan Adayı Serdar Atilla Erdem, inşaat mühendislerinin yeşil pasaport talebinin de uzun süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, bu konuda kapsamlı bir dosya hazırladıklarını söyledi. Baroların yeşil pasaport hakkı elde ettiğini hatırlatan Erdem, “Barolar bu hakkı alabiliyorsa, neden inşaat mühendisleri alamıyor? Yurt dışına çıkan çok sayıda mühendisimiz, yatırımcımız ve meslektaşımız var. İş hacmi ve sorumluluk açısından bakıldığında, yeşil pasaporta birçok meslek grubundan daha fazla ihtiyaç duyan bir meslekten bahsediyoruz” dedi. İnşaat mühendislerinin uluslararası projelerde, şantiye denetimlerinde ve yatırım görüşmelerinde aktif rol aldığını vurgulayan Erdem, vize süreçlerinin mesleki faaliyetleri ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti.

Ankara temasları sürecek

Yeşil pasaport konusunun da yer aldığı çalışmaların Ankara’da yakından takip edildiğini belirten Erdem, bu kapsamda hazırlanan dosyaların meslekten milletvekillerine sunulduğunu aktardı. “Önümüzdeki dönemde yeniden yetki almamız hâlinde, bu dosyaları bakanımıza da sunarak kanunlaşması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Söz konusu çalışmalar için bugüne kadar en az altı kez Ankara’ya gittiklerini belirten Erdem, “Bu mesele bizim için sadece bir talep değil, mesleğin geleceğiyle doğrudan ilgili bir konu. O nedenle Ankara’daki girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.