Burpol Polimer Plastik Sanayi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri Topluluğu tarafından düzenlenen “Inspiring Women in Business” etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Yıldırım, eğitim hayatından bahsettikten sonra iş hayatına girerek girişimci olma yolunda yaşadıklarını anlattı.

Girişimciliği sayesinde kurucusu olduğu Burpol Polimer Plastik Sanayi hakkında da bilgiler veren Yıldırım, “Plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden dönüştürerek ham madde olarak yeniden üretime kazandıran Türkiye’nin öncü markalarından birisiyiz. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızda, plastik atıkları işleyerek granül ham madde halinde yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.

Ülkenin geleceği olarak gençlere çok iş düştüğünü dile getiren İlkay Yıldırım, “Her şey hayal kurmakla başlar. Başarıya ulaşmak için kendinize güvenin. Hayal kurmaktan asla vaz geçmeyin. Kurduğunuz hayalleri de yerine getirmek için pes etmeyin, çaba gösterin. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizlere güvenimiz tam” diye konuştu.