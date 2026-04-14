Misafir memnuniyeti, hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmeliyet kriterleri doğrultusunda verilen bu ödül, otelin uluslararası standartlardaki başarısını tescilledi. Hilton Bursa’nın elde ettiği bu başarı, hem güçlü ekip çalışmasının hem de misafir odaklı hizmet anlayışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Hilton Bursa Convention Centre & Spa Genel Müdürü Özgür Mete Altay, elde edilen ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu prestijli ödül, ekibimizin özverili çalışmasının ve misafirlerimize en iyi deneyimi sunma konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır. Hizmet kalitemizin uluslararası ölçekte takdir görmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Aynı azim ve motivasyonla çalışarak yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başarı ekipçe kutlandı

Öte yandan, Nisan ayı personel toplantısında elde edilen bu önemli başarı ekip üyeleriyle birlikte kutlandı. Toplantıda hem geride bırakılan dönemin performansı hem de gelecek hedefleri değerlendirilirken, ekip ruhu ve birlikteliğin önemi bir kez daha vurgulandı. Mart ayında misafir memnuniyeti kapsamında öne çıkan çalışanlar tebrik edilirken, Nisan ayında doğum günü olan ekip üyeleri de kutlandı. Toplantıda ayrıca Hilton Bursa Convention Centre & Spa ile birlikte Hampton by Hilton Bursa’nın da aynı ödüle layık görülmesi, ekip içinde büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Genel Müdür Özgür Mete Altay, “Bu başarıyı ekip arkadaşlarımızla birlikte kutlamak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Her bir çalışma arkadaşımızın katkısı, bu ödülün kazanılmasında büyük rol oynadı. Birlikte daha nice başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.