Genç yaşta bir girişimci olarak 2003 yılında kurduğumuz Hedef Patent bugün 21 yaşında. Hem çooook uzun zaman geçmiş gibi, hem de daha dün gibi her şey. Türk Patent Enstitüsü’nün yeni kurulduğu yıllar, Bursa’da 2-3 tane patent ofisi var. Genelde tescil işlerini mali müşavirler veya avukatlar yapıyor.

Hikaye aslında ondan da 4 yıl öncesinde başlıyor. Üniversiteden sonra Bursa’da yaşamaya karar verip geçinmek için iş aradığım dönemde, varlığından bile haberimin olmadığı sektöre bir patent ofisine pazarlama personeli olarak başladım. Marka tescili, patentler çok yabancı konular. Sadece bana değil Bursa’da iş yapan insanlara da çok yabancı. Malum, pazarlamada müşteri bulmak için yaptığımız işi anlatırken, iş sahiplerinin ‘ne gerek var ki marka tesciline’ diyen bakışlarını hiç unutmam. ‘Taklit edilmek güzel bir şey’ diyeninden, ‘kimse bizim adımızı kullanmaya cesaret edemez’ diyenine kadar çok farklı cevaplar alıyorum J

Aklımdan devamlı geçen bir cümle beni hala güldürür “herkes tescil alırsa sonra tescil alacak kimse kalmaz ki. Bu iş çok yapılmaz.” O yüzden çok uzun süre çalışacağım bir sektör olarak hiç görmedim. Ama bu arada yaptığım işi iyi yapma bakış açım o yaşlarda da vardı ve çalıştığım sürece işi iyice öğrenmek için çabaladım. Sonra marka ve patent vekilliği sınavlarına girdim. Bir yandan da sektörle ilgili kendime yatırım yaptım. Bazı insanlar hedef koyar ona doğru azimle ilerler, bazı insanlar azimle ilerler hedeflerinin hayallerinin bile ötesine geçerler. Ben hep 2. kısımdaki insanlardan oldum. Varış noktası koymadan azimle çalışmak. 21. Yıla varabilmenin sebeplerinden biri de bu sanırım. İşini severek yapmak, müşteri odaklı olmak, sektörü sahiplenmek de diğer etkenler diye düşünüyorum.

Gerçekten hep sevdiğim çalışma arkadaşlarım oldu, mutlu ve keyifli bir ofis ortamında çalıştık. Birbirimize güvendiğimiz, beraber büyüdüğümüz, geliştiğimiz müvekkillerimiz oldu. Yeri geldi onlar bize, yeri geldi biz onlara destek olduk.

Koşturmaca arasında durduğumda ve sakinlediğimde nasıl 21 yıl geçmiş olabilir diyorum. Daha da yapacak çok işlerimiz, planlarımız var.

Nisan ayı baharın gelişiyle beraber bana da her zaman şans getirmiştir. Hayatımın dönüm noktalarının olduğu, yeni kararların alındığı benim için çok kıymetli bir ay.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün 57,

Türk Patent ve Marka Kurumunun 30,

Dünya Fikri Mülkiyet gününün 24,

Hedef Patentin 21. Yılı.

Sınai mülkiyet sektörü bence dünyada da Türkiye’de de daha çok yeni. Benim sektörde olduğum 25 yılda bakış açısının çok fazla değiştiğini görüyorum. ‘Ne gerek var ki’ den, ‘işi kurmadan önce tescil alma ihtiyacını duyan’ iş sahiplerine geçişi yavaş yavaş yaşadık. Ar-ge departmanlarının kurulmasını, o departmanda çalışanlara özellikle patent araştırma eğitimlerinin istenmesi, taklide değil yeni buluşlara ve farklı olmaya önem verilen bir döneme geldik. Beni en çok etkileyen de dijital geçiş çağına denk gelip en çok farklı fikirle gelen gençlerin sayısının artmasını görmek oldu. Dijitalleşme ile beraber imkansızın ortadan kalktığı, düşündüğü her şeyim yapılabileceğini düşünen gençliğin şaşıracağım farklı buluşlarla ve fikirlerle gelmesini de sabırsızlıkla bekliyorum.

Biz 21 yıldır buradayız, daha da yıllarca burada olacağız. Kurulduğumuz günden beri bize katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza, tüm tedarikçilerimize, tüm partnerlerimize ve tüm müvekkillerimize bir kez daha teşekkür ederiz. Doğum günümüz kutlu olsun.