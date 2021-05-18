TÜGİAD Kırgızistan’da

TÜGİAD’ın dünya genelinde açtığı temsilcilik sayısı 13’e yükselirken temsilcilikler, girişimciler ile ülkeler arasında köprü görevi görüyor. Geçtiğimiz haftalardaki Kırgızistan temaslarının ardından üyelere Kırgızistan’da yatırım yapılabilecek alanları ve Kırgızistan’ın coğrafi konumunun önemini anlatan Nilüfer Çevikel; Türk girişimcilere, Kırgızistan’da yatırım yapmak için geç kalmamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Ticaret artacak”

Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaretin daha da artırılabileceğinin altını çizen Başkan Çevikel, “Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü vazifesi görecek olan temsilciliğimizi açılışını gerçekleştirdik. Üyemiz Cemal Ersoy temsilciliğimizin başına getirildi. Kırgızistan lokasyon olarak Çin ve Rusya’ya olan yakınlığı ile de son derece önemli. Kırgızistan ile dostlukları ve ticareti geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz ay Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyarette altını çizdiği en önemli konulardan birisi olan “1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabiliriz” açıklamasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Çevikel, “Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması için TÜGİAD olarak biz hazırız ‘Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa zamanda müzakere edilip imzalanması bir diğer önemli arzumuzdur. TÜGİAD, ekonomiye katkı olarak öncülük yapacak. Hedeflerin üzerine kesinlikle kısa sürede çıkılacağını düşünüyorum” dedi.

Çin ve Rusya pazarına doğrudan erişim

Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olmasının avantajlarına da değinen Çevikel, “Rusya, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelere gümrüksüz mal satabiliyor. Özellikle Rusya pazarı başta olmak üzere diğer ülkelere tekstil, tarım ve hayvancılık ürünleri satılabilir. Kırgızistan’ın Çin ile komşu olması büyük bir potansiyel. Çin ile özel gümrük anlaşmaları olduğundan gümrüksüz veya çok düşük gümrük vergileri ile mal getirebiliyor. Ülkenin coğrafi konumu da yatırımcılar için çok büyük potansiyel” diye konuştu.