Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son ihracat verileri ışığında 2024 değerlendirmesi yapan, 2025 öngörülerini paylaşan Gültepe, rakamlar ve ciroların firmaların yaşadığı sorunları çok fazla yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"En büyük sıkıntı şu an karlılık problemi. Özellikle emek yoğun sektörlerde maliyetin altında işi kapatmamak, müşteriyi kaybetmemek için siparişler alınıyor. Her sektör için değil belki ama bu sorun 27 sektörün yarısında bulunuyor. Karlılıklarla ilgili büyük bir sorun var. Fiyat vermede, gelecekle ilgili fiyatlamada sıkıntılar var. Çünkü gittikçe döviz öngörüsü olmadığı için bu sorun oluyor. 2024'ün başında OVP'nin sonuçlarında yıl sonu doları 40-41 TL civarında bekleniyordu ama sanırım yıl sonunda 35'e bile gelmeyecek, makas çok fazla açık. 10 ayda döviz artışı yüzde 15, enflasyon minimum yüzde 36'da. Arada 2 kat fark var."

TİM Başkanı Gültepe, faiz indirimine ilişkin beklentilerinin sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 6-7 aydır yüzde 50 faizle devam ediyoruz. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini, yavaş yavaş her şeyin kontrol altına alındığını düşünüyorum. Aksi takdirde enflasyonu düzeltip, faizleri aşağı indirmeye başladığımız zaman sanayi çok güç kaybetmiş olabilir. O gücü kaybetmeden bu kararı alabilmek önemli. Bununla ilgili TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde karar alacağını düşünüyorum. Bana göre aralıkta, 2025'e başlamadan evvel ufak bir faiz indirim hareketi yapılabilir."

İş gücü ithalatına başlayan sektörler var

Mustafa Gültepe, sektörlerdeki istihdam rakamlarına değinirken, hazır giyim ve tekstilde 200 binin üzerinde bir iş gücü kaybı olduğuna dikkati çekerek, "Ama bugün işler çoğalsa ve almak istesen, işçi de yok." dedi. Gültepe, şöyle devam etti:

"Çoğu sektörde başkanlarımız 'dışarıdan, farklı ülkelerden, farklı bir şekilde iş gücünü ithal etmeye başlayalım' önerisi sunuyor. Üretim tarafında çalışmak istemeyenlerin çoğu hizmet sektörüne geçti. EYT'den dolayı ayrılıp çalışmak istemeyen ve onların yerine gelemeyen eksik iş gücümüz var. İş gücü ithalatını şu an hayata geçiren sektörlerimiz de var, bunu öneren başkanlarımız da var. Bakanlığımızla bu konuda çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde giderse özellikle emek yoğun olan sektörlerde daha fazla problem yaşanır ki yaşıyoruz. İnsanlar üretimde çalışmak, meslek öğrenmek yerine hizmet sektörünü daha fazla tercih ediyor. Böyle bir trend var. Üretimi durduramayız. İşsizlik dışında Türkiye'de iş beğenmeme problemi var, gençler zor işleri değil, masa başı işleri tercih ediyor.”