EKOHABER ÖZEL

Bölgedeki sınai ve ticari kuruluşları çatısı altında toplayan, kapsadığı alan itibariyle alt ve üst yapı sorunlarının çözümü, potansiyellerin değerlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmayı amaç edinen Görükle Sanayici ve İşinsanları Derneği (GÖRSİAD), etkinliklerini hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda düzenlenen GÖRSİAD Sinerji Toplantısı’nın 3’üncüsü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) gerçekleştirildi. Dernek bünyesine dahil olan yeni üyelere üyelik belgelerinin verildiği, firma yetkililerinin şirketlerini tanıttığı organizasyonda, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, bölgelerinin giderek genişlediğini, 2010 yılında 20 üye ile temelini attıkları derneklerinin bugün 83 üyeye ulaştığını kaydetti. Çetiner, bölgede faaliyet gösteren, ancak henüz GÖRSİAD’a üye olmayan kuruluşları da Derneğe katılmaya davet etti.

Ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen GÖRSİAD Başkanı Çetiner, düşük kur ve yüksek maliyetlerin, üretici ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü azalttığını belirtirken, atılacak adımlarla birlikte 2025 yılından itibaren reel sektörde sıkıntıların hafiflemeye başlamasını umduklarını dile getirdi.

Birliktelik ve iş birliğinin önemi

Toplantıda söz alan dernek üyeleri de, bu tarz organizasyonların önemine işaret ederken, işbirliği ve birliktelik sayesinde bölgede yaşanan elektrik ve altyapı başta olmak üzere sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülebileceğini dile getirdiler. Bazı üyeler de, dünyanın daha kapalı ekonomiye doğru gittiğini, gümrük duvarlarının yükseleceğini anlatırken, bu anlamda işlerin daha da zorlaşabileceği uyarısında bulunarak, inovasyon, Ar-Ge, verimlilik gibi konulara odaklanılması gerektiğini vurguladılar.