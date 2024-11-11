Bursa Ticaret Borsasına (BTB) "Asırlık Çınar" unvanının verildiği "100. Yıl Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, BTB'nin 1245 üyesiyle Türkiye'nin en köklü ticaret borsalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Tam 100 yıldan beri Bursa'mızın tarım ve ticaretine büyük katkılar bulunmaktadır" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da sahip olduğu deneyim, hayata geçirdiği projeler, kente ve Türkiye'ye kazandırdığı çalışmalardan dolayı BTB ile gurur duyduklarını ifade etti.

Matlı: Bir asırlık mirası…

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise BTB'nin 100'üncü yılında asırlık çınar unvanına sahip olduklarını aktardı. Bir asır önce Türkiye'nin geleceğine yön vermek üzere temeller atılan BTB'nin güçlü geçmişi, yenilikçi çalışmaları ve örnek projeleriyle Bursa ve Türkiye'ye değer kattığına değinen Matlı, şunları kaydetti:

" Geçmişe dönük baktığımızda Bursa Ticaret Borsası'nın dijital dijitalleşmeden sürdürülebilir ticarete, şehrimizin kültürel değerlerinden, sosyal hayatına kadar çok geniş bir yelpazede uygulamaya geçirdiği başarılı projelerle hem üyelerimize hem de şehrimize ciddi katkılar sağlamıştır. Bugünkü başarılarımız yalnızca geçmişimin geçmişimizin bir ürünü değil aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir vizyonun yansımasıdır."

Konuşmaların ardından BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, protokol üyelerine hediye takdim etti. Ardından protokol üyeleri tarafından BTB'nin 100. yıl pastası kesildi.

10 kategoride 84 firmaya ödül

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali'nin "Türkiye'de Ürün İhtisas Borsacılığı" başlığındaki sunumunun ardından gerçekleştirilen "Kozadan Kanatlananlar: Ticaretin Dönüştürücü Güçleri" ödül töreninde ise 10 kategoride, 84 firmanın temsilcilerine ödülleri takdim edildi.