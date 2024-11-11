Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumun küresel rekabette en belirleyici parametre haline geldiğini vurguladı.

Program hakkında bilgiler veren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yardımcısı Bülent Tuncer de, Avrupa Birliği’nin 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatırken,

“Bu bağlamda AB, yeni kuralları belirlemeye çalışıyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilmek bizim için bir fırsat olacaktır. Yeşil Mutabakata uyum artık firmalarımız için bir zorunluluk olmuştur. Bakanlığımız 10 milyon TL’ye kadar destekleyecek ve yüzde 50 oranında danışmanlık desteği verilecektir. Responsible belgesi almak firmalarımız için bir prestij olacaktır.”