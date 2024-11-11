Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Kayapa OSB) faaliyet gösteren firmaların 2 grupta toplamda 12 takımla mücadele ettiği ve 16 Eylül’de başlayan 3. Geleneksel Futbol Turnuvası, Altınşehir Spor Kulübü Tesisleri’nde oynanan şampiyonluk ve üçüncülük maçlarıyla tamamlandı. Final maçında Sönmez Makina, rakibi Ünverler Makina’yı 3-2 yenerek şampiyon olurken; üçüncülük maçında ise May Fren, Turkas Amortisör’ü 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Sönmez Makina şampiyonluk kupasını KSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Harun Ulu'nun elinden alırken, KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Söğünmez, düzenledikleri turnuvanın son derece centilmence geçtiğini söyleyerek katılan tüm takımları tebrik etti. Organizasyon sonunda ayrıca ‘En Centilmen Takım’ ödülünü Ulukan Boya takımı alırken, turnuvanın gol kralı 12 gol ile May Fren’den Sezer Çamoğlu, en iyi kalecisi ise Sönmez Makina’dan Furkan Gül oldu.

Editör: DİLEK ATLI