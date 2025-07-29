Gülşah Özerel Yılmaz, doğru yöntemlerle her türlü zemine sağlam yapılar inşa edilebileceğini vurgulayarak, “Bu konuda güvenilir firmalarla çalışmak çok önemli. Ülkemizde ve Bursa’mızda ne yazık ki bir denetleme eksiği var ve bu işi yapan çok sayıda merdiven altı firma mevcut. Doğru firma tercihi ve zeminlere uygulanan doğru teknikler olası afetlere karşı dayanıklı yapılar ortaya çıkarır” dedi.

“En büyük sorun denetim eksikliği”

Bursa’da ve hatta Türkiye genelinde bu konudaki en büyük handikaplardan birinin uygulama firmalarının denetlenmemesi olduğunu söyleyen Gülşah Özerel Yılmaz, “Bursa ekonomisi ile ülkemizin öncü şehirlerinin başında geliyor. Kurumsal firmalar sanayi yapıları inşa ederken bu konuda oldukça hassas davranıyorlar. Konut inşaatları ise olası depremlere karşı esas riskli kısımlar. Bu yapıları inşa eden firmaların büyük çoğunluğu bu standartları gözetmeden işlerini çözmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Doğru çalışmayla her zemine bina yapılabilir”

Zemin koşulları sağlandıktan sonra her türlü zemine sağlam yapılar inşa edilebileceğini belirten Gülşah Özerel Yılmaz, şunları söyledi: “Bataklığa dahi yedi şiddetindeki depreme dayanıklı bir binayı dikebilirsiniz. Biz bunun en güzel örneğini Japonya’da görebiliyoruz. Siz bir inşaat firması olarak projenize ne kadar güvenseniz de doğru firmalarla çalışmayıp, o zemini doğru bir şekilde iyileştirmediğiniz takdirde sizin yapacağınız güvenli inşaatın maalesef ki hiçbir geçerliliği yok. Zemine uygun doğru iyileştirme yapıldığında her zemin iyileştirilebilir.”