ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma, kurucu ortakları Prof. Dr. Güray Salihoğlu ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu'nun liderliğinde, çevre mühendisliğini pratiğe dökmek ve çevre dostu teknolojiler geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Güray Salihoğlu, “Çevre dostu teknolojiler geliştirme ve mevcut sistemleri iyileştirme alanında Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Sürdürülebilir ürün tasarımı, yeşil dönüşüm, temiz üretim, atık azaltma ve döngüsel ekonomi gibi alanlardaki hizmetlerimizle sürdürülebilirlik stratejileri, atık yönetimi, yeşil ofis uygulamaları ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konularda danışmanlık sağlıyoruz. Amacımız, kurumların yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik ederek sürdürülebilir kalkınmanın inşasında öncü bir rol üstlenmek.” dedi.

İşletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerine verdikleri desteklere değinen Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu, “Yeşil dönüşüm, geçici bir moda değil, sürdürülebilir bir iş stratejisidir. İşletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmeleri ve rekabet avantajlarını korumaları için bu sürece adapte olmaları gerekiyor.” diyerek işletmeler için önemine vurgu yaptı.