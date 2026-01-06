Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesinde, MS, serebral palsi, omurilik felci, inme gibi rahatsızlıklar robotik yürüme teknolojisiyle tedavi ediliyor. Düzenlediği basın toplantısıyla çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Özel Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bugün yalnızca teknolojik gelişmeleri izlemek yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda insan niyetinin, biyolojisinin ve makinenin kesiştiği noktada ortaya çıkan yeni bir tedavi paradigmasına tanıklık etmek gerekmektedir. Bu paradigma, iyileşmenin sınırlarını yeniden çizerken “Cybernics” yaklaşımını merkezine almaktadır” dedi. Bu dönüşümün kalbinde Japonya’da geliştirilen Hibrit Yardımcı Uzuv (Hybrid Assistive Limb – HAL) sisteminin yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Bu sistem yani Hibrit Yardımcı Uzuv, kullanıcının cilt yüzeyindeki biyosinyalleri algılayarak hareket niyetini yorumlayabilen, dünyada ilk kez giyilebilir bir sibernetik dış iskelet olarak geliştirilmiştir. Bu sistem, hastanın sadece hareketini değil, niyetini algılayarak birlikte hareket eder” şeklinde konuştu. Cybernicx yetkililerinden Uzm. Dr. Mehmet Akdemir ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Hibrit Yardımcı Uzuv sistemi uygulamasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Özel Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, HAL’in Cybernicx disiplininden doğduğunu ve bu yaklaşımın mühendislikten daha fazlasını sunan nörobilim, robotiğin ve insan iradesinin birleşimi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgen bilgilendirmesinin devamında, “HAL’in en büyük farkı, hastanın niyetini algılayarak tedaviyi kişiselleştirmesi ve öğrenen bir sistem oluşturmasıdır. HAL, aynı zamanda FDA onaylı bir tedavi aracıdır. Cerrahi gerektirmez, ilaç içermez ve evde dahi uygulanabilir” dedi. Cybernicx yetkililerinden Uzm. Dr. Mehmet Akdemir de düşünce gücüyle çalışan giyilebilir cyborg robotu ile ilgili teknik açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ve Uzm. Dr. Mehmet Akdemir daha sonra basın mensuplarına Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesini gezdirdi.