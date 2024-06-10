Balat Binicilik Kulübü’nde gerçekleştirilen etkinliğe, SİAD Başkanları ve konuklar ile GESİAD'ın önceki dönem başkanlarıyla üyeleri aileleri ile birlikte katıldılar. Açılışta konuşan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, yoğun bir çalışma döneminin ardından dinlenmeyi hak ettiklerini belirtirken, “33. yılına ulaşan GESİAD Bursa’mızın önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi durumundadır ve bizim en büyük gücümüz üyelerimiz arasında birlik ve beraberliğimizdir” dedi.

Programın devamında, GESİAD’a yeni üye olan Alican Gülmez, Ege Esigül, Murat Yenişen ve Mahmut Uğur’a rozetleri GESİAD’ın Kurucu Başkanı Orhan Efe, geçmiş dönem başkanları Ramazan Kaya ve Kerim Demiral ile MARSİFED Başkanı Osman Akın tarafından takıldı. Üyeler de Necati ve Saykolar müzik grubunun seslendirdiği eserlerle geç saatlere kadar eğlendiler.