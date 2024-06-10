Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BUİKAD Yönetim Kurulu üyeleri ve NOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Ekonomik faaliyetler kapsamında elbette üretim yapılacaktır, yapılması da gereklidir. Temiz ve döngüsel bir ekonomiye geçerek, iklim değişikliğini durdurarak, biyolojik çeşitlilik kaybını geri döndürerek ve kirliliği azaltarak kaynakların verimli kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunun için yeşil dönüşümün şart olduğuna inanıyoruz. Unutmayalım ki 'Biz dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanet aldık’ dedi.

BUİKAD Yeşil Gelecek Komisyonu Başkanı Makbule Çetin de, yeşil dönüşümün sadece bugünü değil yarınları garantiye almanın en önemli adımı olduğunu ifade ederken, yeşil dönüşüm projesi sayesinde doğayı koruyan üretimin, yaşanabilir bir dünyayı sağlayacağını söyledi.

Açılış konuşmasından sonra “İklim” konulu oturumda Park Cam Teknik Müdürü Deniz Armağan, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ve Rever Akademi Kurucu Ortağı Çağlar Güven’in katılımıyla çevre ve iklim konuları konuşuldu. Panelin ikinci bölümünde ise BUİKAD Yeşil Gelecek Komisyonu Üyesi Senem Tanju tarafından yönetilen “Sürdürülebilirlik” oturumunda ise Uludağ Üniversitesi GK Çevre Çözümleri Şirketi Ortağı Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Borusan Boru Çevre ve Yönetim Sistemleri Yöneticisi Ahu Olgun ve Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay ile online bağlantıyla toplantıya katılan EBRD Avrupa Kalkınma Bankası Yetkilisi Sultan Şalgam konuşmalarını gerçekleştirdi.