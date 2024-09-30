Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in açılış konuşmasıyla gerçekleşen buluşmaya TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo ve ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de katıldı. Yenilikçi zihinler ve yaratıcı fikirlerin bir araya geldiği etkinlikte, öğrenciler ve girişimciler inovasyon dünyasına katkı sağlamak amacıyla fikirlerini paylaştı.

UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, TİM tarafından düzenlenen TIW’in, ihracatçılarımıza dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösteren en önemli etkinliklerden biri olduğunu belirtti. TechXtile Start Up Challenge gibi projelerle genç girişimcilere verdikleri desteklerle yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olma hedeflerine değinen Engin, “Şimdiye kadar 500’ün üzerinde girişimcimizi bu ekosisteme dahil ettik ve birçok konuda destek sağladık. Sektörümüze nitelikli istihdam kazandırmak, Ar-Ge, tasarım ve girişimcilik kültürünü geliştirerek sürdürülebilir ihracatımıza katkı sağlamak en önemli hedefimiz. Gençlerin inovatif çalışmalarının Türk sanayisinin ileriye gitmesinde çok önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu’ya yayacağız

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo da, etkinliğin ekosistemi güçlendiren bir iş birliği kültürü oluşturduğunu vurgulayarak, “Özellikle gençlerle daha fazla buluşmayı ve bu çalışmaları Anadolu'ya yaymayı hedefliyor, bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz.” dedi.