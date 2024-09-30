İMSİAD’ın geleneksel “Sanayici-Müteahhit Buluşmaları” Programı devam ediyor. İMSİAD’da yapılan genel kurulun ardından oluşan yeni yönetimin ilk Sanayici-Müteahhit Buluşması, 250'yi aşkın müteahhit ve sanayicinin katılımıyla Mekas Mobilya fabrikasında gerçekleştirildi. İMSİAD Yönetimi ve üyelerinin yoğun katılımları ile yapılan programda İMSİAD ailesi yapı mobilyaları üreten Mekas Mobilya’nın üretim tesislerini inceledi.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, bu tür organizasyonların inşaat sektörü temsilcilerinin birbirleri ile işbirliği yapabilmeleri ve işlerini daha üst seviyelere taşıyabilmeleri açısından çok değerli olduğunu belirtti. Demir, “Yeni dönemimizde de bu tür çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Konut satışlarının neredeyse durma noktasına gelmesinden dolayı bir finansman sorunu var. Konut kredisine ulaşımın zor ve pahalı olması, aynı zamanda süreç içerisinde konut fiyatlarının artıp, alım gücünün düşmesi ile satışlarda bir düşüş yaşandı. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak tüm sorunlara hep birlikte çözüm arama ve bu zorlu süreçte dayanışma içerisinde olmayı son derece önemsiyoruz. Çünkü bu zorlukları hep birlikte hareket ederek, dayanışmamızı güçlendirerek aşabileceğimize inanıyoruz. Ayrıca bu dayanışmamızı genişletmek ve sektörümüzü daha üst seviyede temsil etme adına genel kurulumuzda federasyon olmak ile ilgili karar aldık. Bu amacımız doğrultusunda sağlam adımlarla ilerleyerek çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın sonlanması için önümüzde çok az bir süreç kaldı” ifadelerini kullandı. Başkan Demir, İMSİAD’a yeni bir dernek merkez kazandırmak için çalışmalarına başladıklarını da kaydetti.