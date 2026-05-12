Uluslararası lojistikte büyüme hedefi doğrultusunda adım atan ESA Lojistik ve Gümrükleme, Romanya’da şirketleşmeye gitti. Romanya’da yalnızca taşımacılık değil; depolama, gümrük ve sigorta süreçlerini de kapsayan entegre hizmet modeliyle çalışacak olan firma, yakın dönemde Slovakya’da açılması planlanan ikinci Avrupa ofisiyle bu ağı daha da genişletmeyi hedefliyor. ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, Romanya’nın şirketin Avrupa vizyonunda stratejik bir merkez konumunda olacağını kaydetti. Altıntaş, ülkedeki yapılanmanın yalnızca operasyonel bir genişleme değil, aynı zamanda bütünleşik hizmet modelinin sahaya yansıması olduğunu belirterek, “Romanya’da gümrük ve sigorta hizmetlerini de kapsayan entegre bir yapı kurduk. Depolama altyapımızı da güçlendirerek müşterilerimize uçtan uca çözüm sunacağız” dedi. Romanya’nın gelişime açık yapısı ve artan yatırım potansiyelinin altını çizen Altıntaş, bu pazardaki varlıklarını daha da güçlendirmekte kararlı olduklarını ifade ederek, “Avrupa doymuş gibi görünse de hâlâ çok önemli fırsatlar barındırıyor. Romanya ise bu fırsatların en somut şekilde hissedildiği ülkelerden biri. Zaten uzun süredir aktif olduğumuz bu hatta, ofis yatırımıyla birlikte daha güçlü bir konuma geliyoruz” diye konuştu.

Hedefte Slovakya var

Avrupa’daki büyüme planlarının Romanya ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Altıntaş, ikinci adımın Slovakya olacağını açıkladı. Altıntaş, “Avrupa’daki yapılanmamızı çok merkezli bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Romanya’dan sonra Slovakya’da açacağımız ikinci ofisle birlikte, bölgedeki operasyonel gücümüzü ve hizmet hızımızı önemli ölçüde artıracağız” ifadelerini kullandı. ESA Lojistik’in farkının, müşterilerine uçtan uca hizmet sunabilen entegre yapısı olduğuna dikkat çeken Altıntaş, bu modelin özellikle ihracatçılar için önemli avantaj sağladığını belirtti. Altıntaş, “Bir ürün Türkiye’de üretildiği andan itibaren, Avrupa’daki son alıcısına ulaşana kadar tüm süreci kendi altyapımız ve ekibimizle yönetiyoruz. Ara nakliye, depolama, elleçleme, paletleme, gümrük işlemleri ve ihracat–ithalat sigortası dahil tüm zinciri tek elden yürütüyoruz” dedi. Araç filosu, hızlı teslimat kabiliyeti ve esnek çözümleriyle Avrupa parsiyel taşımacılığında öne çıkan ESA Lojistik, Romanya merkezli yapılanması, depolama ve sigorta hizmetleriyle güçlendirdiği entegre modeli ve Slovakya hamlesiyle Avrupa’daki büyümesini kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.