60 yıllık köklü geçmişiyle ileri üretim teknolojilerinin öncüsü Ermaksan, 2025 yılı Mayıs ayında beş farklı ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara katılarak küresel sanayi sahnesindeki güçlü konumunu pekiştirdi. Başta kesim, büküm ve otomasyon olmak üzere sunduğu ileri teknoloji çözümleriyle büyük ilgi gören Ermaksan, sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurma fırsatı yakaladı. Ermaksan’ın Mayıs ayındaki fuar maratonu şu etkinlikleri kapsadı:

· LAMIERA 2025 – İtalya (6-9 Mayıs)

Milano’da düzenlenen dünyanın önde gelen sac işleme teknolojileri fuarında Ermaksan, CNC lazer kesim ve büküm teknolojilerindeki yeni nesil çözümlerini sergiledi. Avrupa pazarındaki etkisini artırmaya yönelik stratejik iş görüşmeleri gerçekleştirerek bölgedeki pazar payını güçlendirme fırsatı yakaladı.

· EXPOMAFE 2025 – Brezilya (6–10 Mayıs)

São Paulo’da gerçekleşen Latin Amerika’nın en büyük imalat sanayi fuarında Ermaksan, yüksek hassasiyetli abkant büküm sistemleriyle ziyaretçilerden tam not aldı. Brezilya ve çevre ülkelerden gelen sektör profesyonelleriyle yeni bağlantılar ve potansiyel iş birlikleri için önemli temaslar kurdu.

· SMART INDUSTRI 2025 – Norveç (6–8 Mayıs)

Lillestrøm’daki organizasyonda Endüstri 4.0’a uyumlu akıllı üretim sistemleriyle fark yarattı. İskandinav pazarında üretimin geleceği olarak olarak tanıtılan çözümler sektör uzmanlarından büyük ilgi gördü.

· METAL SHOW & TIB 2025 – Romanya (13–16 Mayıs)

Bükreş’te gerçekleşen fuarda Ermaksan, Doğu Avrupa’nın hızla büyüyen metal işleme sektörüne yönelik en yeni üretim teknolojilerini tanıttı. Endüstriyel üreticilerle derin iş birlikleri için önemli adımlar atıldı.

· INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR 2025 – Sırbistan (20–23 Mayıs)

Belgrad’da gerçekleşen etkinlikte, kesim ve büküm çözümlerinde sergilediği yenilikçi ürünlerle dikkat çeken Ermaksan, mevcut iş ortaklıklarını güçlendirmenin yanı sıra yeni fırsatlar da yarattı.

Genel Müdür Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, fuarlara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Bu yoğun fuar takvimi, mühendislik gücümüzü ve yüksek teknolojiye dayalı üretim vizyonumuzu dünyanın dört bir yanındaki sektör profesyonelleriyle buluşturma fırsatı sundu. Ermaksan’ın global pazarlardaki etkinliğini artırma ve yenilikçi çözümlerini dünya çapında tanıtma hedeflerinin bir göstergesi oldu. Fuarlar süresince iş ortaklıklarımızı geliştirirken, yerli üretimin gücü ve mühendislik kabiliyeti uluslararası platformlarda büyük takdir topladı.”

Oldukça başarılı geçen fuarlara ilişkin beklentilerini dile getiren Özkayan,” Yoğun fuar katılımının ardından kurduğumuz yeni bağlantıların ve iş birliklerinin etkisiyle, 2025’in ikinci yarısında global satışlarımızda kayda değer bir artış bekliyoruz” dedi.