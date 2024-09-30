Firma, yüksek Ar-Ge kabiliyeti, uzun yıllara dayanan sektörel deneyimi ve yatırım gücüyle ürettiği çift lazerli ENAVISION 150 Dual 3 boyutlu metal yazıcıyı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Çift lazer teknolojisine sahip ENAVISION serisinin en yeni üyesi olarak konumlandırılan bu gelişmiş 3 boyutlu yazıcı, çok yönlülük, üretkenlik ve hassasiyetle yatırımın karşılığını kısa sürede vermeyi hedefliyor.

Ermaksan Additive, başta dental, medikal, üniversiteler ve araştırma merkezleri, savunma ve havacılık, tüketici ürünleri, enerji ve kalıpçılık gibi birçok sektörde farklı müşteri segmentlerine özel çözümler sunarak iş süreçlerini güçlendiriyor. Özellikle ENAVISION 150 Dual 3 boyutlu yazıcı, dental ve medikal sektörlerde önemli bir gelişim sağlıyor. Dental implant, kron, köprü alt yapısı ve protez iskeleti gibi kişiye özel ve hassas bileşenlerin üretiminde büyük avantaj sağlıyor.

Bu yazıcı, titanyum ve kobalt-krom gibi yüksek dayanıklılığa sahip alaşımların baskısını son derece hassas bir şekilde gerçekleştirerek, üstün mekanik özelliklere sahip bileşenlerin üretilmesine imkân tanıyor. Bu teknoloji, yalnızca ağız ve çene bölgesinde değil, aynı zamanda medikal alanda vücuda takılabilir protezlerin üretimini de mümkün kılıyor. İmplant üretiminde de kritik bir rol oynayan bu teknoloji, vücuda daha iyi uyum sağlayan, yüksek performans sunan ve uzun ömürlü implantların üretimini kolaylaştırarak tedavi süreçlerinde büyük avantaj sağlıyor.

ENAVISION 150 Dual metal 3D yazıcı, başta diş laboratuvarları, diş hastaneleri ve klinikleri, diş hekimliği akademisi ve medikal endüstrilere yönelik olarak tasarlandı. Dental sektöre katkı sağlamak amacıyla geliştirilen bu kompakt 3D yazıcı, Ø150 x 70 mm üretim hacmine sahip olup, 300W'lık iki adet fiber lazer rezonatörüyle donatıldı. Dental ve medikal sektörde özelikle yaygın kullanım alanına sahip olan titanyum ve kobalt-krom alaşımlarının baskısında olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanan 3D lazer tabanlı metal yazıcı, kron ve köprü alt yapısı, dental implant, hareketli bölümlü protez iskeleti, damak gibi kişiye özel dental bileşenlerin üretiminde sektör için mükemmel bir üretim çözümü olarak öne çıkıyor.

Verimli ve hızlı üretim

Ermaksan mühendisleri tarafından geliştirilen ENAVISION 150 Dual 3 boyutlu yazıcı, dental sektörde üretim sürelerini kısaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla tasarlandı. 150 mm çapındaki genişletilmiş üretim alanı ve çift lazer teknolojisi sayesinde, büyük miktarlardaki üretim taleplerine hızlı ve verimli bir şekilde yanıt veriyor. Geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı ve ekonomik sonuçlar sunarak sektörde fark yaratır ve rekabet avantajı sağlıyor.

Merakla beklenen bu ürünü piyasaya sundukları için heyecanlı olduklarını belirten Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, "Dental sektörün beklentilerini karşılamak amacıyla geliştirdiğimiz ENAVISION 150 Dual, çok yönlülüğü, üretkenliği ve hassasiyetiyle öne çıkıyor. Daha düşük yatırım maliyetiyle sektöre önemli bir katkı sunacak. Ermaksan olarak, teknoloji odaklı büyüme vizyonumuzla sektörün gelişimine yön vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Formnext Frankfurt Fuarı’nda tanıtılacak

Ermaksan ayrıca, 3 boyutlu yazıcı sektörüne yönelik en yeni çözümlerini Kasım ayında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan Formnext Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor. Fuar, 19-22 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olup, dünyanın dört bir yanından çok sayıda sektör profesyonelini bir araya getirecek.