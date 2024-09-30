Bebek, çocuk ve genç odası kategorisinde uzman dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Çilek, bugün 5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500’den fazla satış noktasında ürünlerini dünya çocuklarıyla buluşturuyor. Sektörde kendi bünyesinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ni bir arada bulunduran tek marka olarak faaliyetlerine devam eden Çilek, sunduğu özgün tasarımlar ve fonksiyonel çözümlerle kullanıcıların hayatlarına değer katıyor. İnegöl’deki 50 bin metrekarelik üretim ve depolama alanıyla yılda 500 bin adet ürün üreten Çilek, 700’ü aşkın çalışanıyla da hem istihdama hem de ülke ekonomisine fayda sağlıyor. İlk ihracatını 1996 yılında Ukrayna’ya yapan Çilek, bugün dünyanın dört bir yanındaki 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

İnegöl’deki fabrikada basın mensupları ile buluşan Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Çilek, “Kurulduğumuz ilk günden beri hedefimiz mobilya sektörüne etki eden bir dünya markası olmaktı ve bunu başardık. Rekabet stratejisi olarak odaklanmayı seçerek bebek, çocuk ve genç odasında lider marka olduk” diye konuştu.

Hedef 1000 satış noktası

Satış noktalarının sayısını artıracaklarını belirten Çilek, “500’ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda 1.000’e çıkararak milyonlarca çocuğun daha düşlerini büyütmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, İnegöl’deki fabrikamızda yer alan ek üretim tesisini de aktif hale getirerek üretim kapasitemizi yılda 500 bin üründen 650 bin ürüne çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

2023 yılı ciro artışının yüzde 44 olduğunu belirten Çilek, "2024 yılı sonunda büyüme oranımızı yüzde 55 olarak hedefliyoruz. İhracatın toplam satış içindeki payı ise ortalama yüzde 33 seviyesinde. Yani her 3 tırdan birini yurt dışına gönderiyoruz, son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Çilek Mobilya’nın çeşitli alanlarda önemli yatırımlar yaptığına da dikkat çeken Muzaffer Çilek, "Modernizasyon çalışmalarına 5 milyon dolar, Güneş Enerji Sistemi (GES) ve Biyokütle Enerji Santrali projelerine 7,8 milyon dolar, Ar-Ge ve dijitalleşme alanlarına ise 2,2 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Yurt dışındaki toplam yatırımlarımız 10 milyon doları buluyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki mağazalaşma sürecimiz devam ediyor. Ayrıca, uluslararası marka stratejimiz kapsamında 2018 yılında Nolte Grup’tan 1896 yılında kurulan Alman markası CS Schmal Möbel’i satın aldık. Bu köklü marka ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.