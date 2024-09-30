AYDIN DAĞTEKİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteleri ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

BTSO çatısı altındaki 70 meslek komitesini bir araya getiren toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sıkılaşmaya dayalı dezenflasyon hedefli ekonomi programının etkilerinin tüm sektörler üzerinde yoğun bir şekilde hissedildiği bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Firmaların ekonominin temel taşları olduğunu belirten Burkay, istikrarlı bir büyümenin ancak işletmelerin sağlıklı kalmasıyla gerçekleşebileceğini vurguladı. Enflasyonla mücadelede alınan kararların üretimden ticarete tüm firmaların önceliklerinin gözetilerek hayata geçirilmesinin en önemli beklentileri olduğunu aktaran Burkay, “Bu kapsamda yaptığımız girişimlerin sonuçlarını da alıyoruz. Özellikle parasal olmayan kıymetler üzerinden uygulanması planlanan enflasyon düzeltmesi, KOBİ niteliğindeki firmalarımız için büyük mağduriyetlere yol açacaktı. Oda olarak yaptığımız girişimlerin ardından enflasyon muhasebesi kapsamına giren firmalarımız için ciro sınırı getirildi ve birçok firmamız, önemli bir yükün altına girmekten kurtuldu. Bununla birlikte küçük ve orta ölçekli firmalarımızın krediye erişiminin sağlanması ve kredi koşullarının daha düşük maliyetlerle tahsis edilmesi, ihracatçımıza verilen yüzde 2’lik döviz desteğinin bir miktar daha artırılması, bu kapsamdaki firmalarımız için ayrıca yüzde 30’luk döviz bozdurma zorunluluğunun gözden geçirilmesi gibi düzenlemelerin yapılması da beklentilerimiz arasında” diye konuştu.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçecek TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’ne ilişkin de komite üyelerine bilgi veren BTSO Başkanı Burkay, en hızlı şekilde projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtirken, 24 aylık bir süre öngördüklerini, minimum 10 bin dolar bedelle tüm üyelerin de fona katılabileceğini kaydetti. Lojistik Park’ın çeşitlilik açısından Türkiye’deki tek proje olacağını vurgulayan Burkay, “Depo, antrepo, e-ticarete yönelik akıllı depo, soğuk hava depoları ve data center alanlarına kadar birçok yapı bu projenin içerisinde yer alıyor. Çatılara 12 MW’lik GES kuruyoruz. Enerji ihtiyaçları yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Projenin yaklaşık 210 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi olacak.” dedi.

Böyle giderse ilk 10’dan çıkarız

Başkan Burkay, iş dünyası için gelecekteki sürecin kolay olmayacağını anlatırken, her sektörün projeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Değişen ekonomik koşullara uygun projelerin geliştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde iş dünyasının rekabette geride kalacağını söyleyen İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“KOBİ OSB, Organize Ticaret Bölgeleri, Organize Konut Bölgeleri 10 yıldır gündeme getirdiğimiz projeler. Ancak elimizde olanların dışında bir de dış etkenler var. Şehrin anayasası olan 1/100 binlik çevre planı, bu mecliste çıkmıyor. Bu şehrin önünü açmak, daha yaşanılabilir bir Bursa için bu anayasanın süratle hazırlanması gerekiyor. Bugün bu projeler hayata geçtiği takdirde Bursa’nın çevreden trafiğe birçok kronik sorunu ortadan kalkar. Firmalar, şehir içinde sıkışmış ve gelişemeyecek durumda. Ekonominin olmadığı bir yerde gelişme olmaz. İşte küçüldükçe, ihracatta geriliyoruz. İkinci sıradan dördüncü sıraya kadar geriledik. Böyle devam ederse ilk 10’dan çıkacağız. İlerde hata yaptık dediğimizde ise geri dönme ve toparlanma şansımız olmayacak.”