Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, 5 – 8 Kasım 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin 1, 2 ve 3 numaralı salonlarında gerçekleştirilecek. Fuar, ilk yılında olmasına rağmen, Bumatech'in mirası sayesinde sektörde heyecanla bekleniyor ve hem yerli hem de yabancı firmalardan yoğun katılım talebi hedefleniyor.

İhracat hedeflerine güç katacak stratejik buluşma

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Türkiye'nin makine ihracatı 2024 sonunda 28,3 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın da vurguladığı 30 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda SMTECH Eurasia, ülke ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyor. Almanya, Rusya, İran, Sırbistan, Cezayir ve Çin gibi hedef pazarlardan gelecek profesyonel ziyaretçiler ve alım heyetleri, Türk makine sanayisi için yeni iş birliklerinin kapısını aralayacak.



İstanbul'un sanayi gücüyle büyüyen fuar

Türkiye'nin üretim ve ihracat lokomotifi olan İstanbul, fuara ev sahipliği yaparak organizasyonun gücünü pekiştiriyor. İstanbul merkezli firmaların sanayi üretimindeki lider rolü ve bölgenin dinamik yapısı, SMTECH Eurasia'yı hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Fuarda; sac işleme teknolojileri, lazer kesim ve plazma makineleri, abkant presler, boru ve profil bükme makineleri, presler, kesici ve tutucu takımlar, otomasyon sistemleri ve depolama çözümleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Sektörün geleceğini şekillendirecek en son teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin sergileneceği SMTECH Eurasia, Türkiye'nin üretim gücünü ve "Türk Makinesi" markasını küresel arenada daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor.