1984 yılından bu yana İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya’daki 30 bin metrekareyi aşan depo ve lojistik merkezleriyle faaliyet gösteren Sekamsan, matbaa, ambalaj ve yayın sektörlerine hizmet sunuyor. Çözüm odaklı anlayışı, çevre dostu yaklaşımı ve güçlü tedarik ağıyla sektörde güvenilir bir marka konumuna gelen Sekamsan, sürdürülebilir üretim ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alıyor.

Sektörel dayanışma mesajı

KASAD Yönetim Kurulu üyeleri, Sekamsan yönetimiyle gerçekleştirdikleri buluşmada sektördeki güncel gelişmeler, tedarik zinciri verimliliği ve geleceğe yönelik iş birliği olanakları üzerine değerlendirmelerde bulundu. KASAD yönetimi, Sekamsan’ın Kestel’deki tesislerinde incelemelerde bulundu. Heyet, firmanın üretim kapasitesi, kalite standartları ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında detaylı bilgi aldı.

“Dayanışma sektörün gücünü artırıyor”

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, ziyaretin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Sektörümüze yön veren üyelerimizi yerinde ziyaret etmek, bilgi ve deneyim paylaşımı açısından çok değerli. Sekamsan ailesine misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyorum.” Sekamsan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “KASAD yönetimini Bursa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sektörümüzün geleceği ve iş birliği alanlarında verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bursa’nın kültürel zenginliklerini birlikte deneyimlemek de bizim için ayrı bir keyifti.”