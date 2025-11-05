BALKANTÜRKSİAD bilgilendirme programları kapsamında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın konuşmacı olarak katılımı ile ‘İhracatta yeni hedefler, yeni projeler’ konulu toplantıyı gerçekleştirdi. Takdimini BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şakir Hüseyin’in yaptığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, toplantılarının Bursa’nın ve Türkiye’nin üretim gücünü ve dış ticaret vizyonunu ileriye taşımada önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını belirtti. Dünya ekonomisinin son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden İskender İskenderoğlu, “Küresel ticaretin yönü, teknoloji, dijitalleşme, enerji dengeleri ve iklim politikalarıyla yeniden şekilleniyor. Tedarik zincirlerinin kısaldığı, üretimin bölgeselleştiği, dijital platformların ticaretin ana arterine dönüştüğü bir dönemdeyiz. Bu yeni düzende rekabet gücü artık yalnızca üretim miktarıyla değil, bilgi, hız, inovasyon ve sürdürülebilirlikle ölçülüyor” dedi.

“Hedef, değer üreten bir Türkiye olmalı”

Türkiye’nin üretimin ve ihracatınım önemli kentleri arasında yer alan Bursa’nın dönüşümün tam merkezinde yer alma potansiyeline sahip bir konumda olduğunu belirten İskenderoğlu, “2024 yılı ve 2025’in geride kalan bölümü itibariyle ihracat rakamlarımızın güçlü seyrini sürdürmesi, üretim altyapımızın ve girişimcilerimizin dinamizminin bir göstergesidir. Ancak asıl odaklanmamız gereken, 2026 yılı ve sonrasında daha yüksek katma değerli, markalı ve sürdürülebilir bir ihracat modelini hayata geçirmektir. Hedefimiz; sadece mal satan değil, değer üreten ve dünya markaları çıkaran bir Türkiye olmalıdır” şeklinde konuştu.

“Yeni pazarlar, yeni fırsatlar sunuyor”

Türkiye’nin tarihi ve köklü bağlantıları olan Balkanlar başta olmak üzere Afrika, Orta Asya ve Latin Amerika gibi yükselen coğrafyaların Türk girişimcileri için önemli fırsatlar sunduğunu aktaran İskenderoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu pazarlara girerken kültürel uyum, yerel ortaklıklar ve lojistik planlama büyük önem taşıyor. İşte bu noktada global pazara giriş stratejilerini doğru kurgulamak, sürdürülebilir ihracat başarısının temelini oluşturuyor. Ayrıca, ihracat odaklı kümelenme ve bölgesel kalkınma projeleri, yereldeki üretim potansiyelini uluslararası rekabet gücüne dönüştürmenin en etkili yollarından biridir. Bursa başta olmak üzere bölgemiz, nitelikli iş gücü, güçlü üretim altyapısı ve girişimci kültürüyle bu dönüşüme öncülük edecek potansiyele sahiptir. İnanıyorum ki, kamu ve özel sektörün el ele vereceği bu süreçte, Türkiye ihracatta yeni bir sıçrama dönemine girecektir.”

İhracat Genel Müdürü Kılıçkaya: İhracatta Ocak-Eylül döneminde yüzde 4,1 oranında artış var

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise toplantıda yaptığı sunumda dünyanın küresel ekonomide sallantılı bir dönemde olduğunu söyledi. Kılıçkaya, “Ticari ve fiziki savaşların yaşandığı, belirsizliklerin, bölgesel çatışmaların olduğu bir dönemdeyiz. Ülkemizde bu ateş çemberinin içerisinde ancak ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Şu anda kişi başına gelirimiz 15 bin doların üstünde ve bu çok güzel bir gelişme. 2024’ün ihracat rakamı 262 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Aynı zamanda dünya ihracat pazarından aldığımız pay da arttı. 2025 yılında ocak-eylül dönemi yüzde 4,1 oranında bir artışımız var” şeklinde konuştu. Kılıçkaya, ihracatçıları ihracatın her aşamasında desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Bu kapsamda, 2024 yılında mal ve hizmet ihracatını desteklemek amacıyla toplam 24,7 milyar TL’lik kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk. 2025 yılında ise 25,5 milyar TL’si mal ihracatına; 7,3 milyar TL’si ise hizmet ihracatına yönelik olmak üzere yaklaşık 33 milyar TL’lik bir bütçeyle firmalarımızı çok daha etkin bir şekilde destekliyoruz. Diğer taraftan, Bakanlık olarak, yoğun bir ticari enformasyon ve bilgilendirme faaliyeti yürütüyor; dış ticaret alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile İhracat Akademisi arasında geçtiğimiz gün eğitim iş birliği protokolümüzü imzaladık. İhracat Akademisi çok yakın zamanda Bursa’da başlayacak” dedi.

“Balkan ülkeleri ile ihracat fazlası veriyoruz”

Türkiye’nin ürün ihracatı yükselirken hizmetler tarafında da ihracat fazlası verdiğini belirten Mehmet Ali Kılıçkaya, “Dünyada en yüksek hizmet ihracatı yapan ve ihracat fazlası veren beşinci ülkeyiz. Balkan ülkelerine yönelik 2024 yılında 2,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Balkan ülkeleri ile en fazla Bulgaristan olmak üzere ülkemiz iyi bir performans ortaya koyuyor ve dış ticaret fazlası veriyor. Balkan Ülkelerine 2025 yılı itibari ile 21,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelere birçok sektörden ihracat yapıyoruz. Balkan ülkeleri ile gerçekleştirdiğimiz gümrük birliği, serbest ticaret ve farklı anlaşmalarla ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.