Yaklaşık 11 bin m2'lik fabrikasında yıllık 5 bin ton alüminyum profil ve 15 bin ton mekanik işleme kapasitesine sahip ERA Aluminyum’un Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, yüksek kapasite ve kalite standartlarına sahip alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işleme parkurlarıyla alanlarında öncü firmalardan biri olduklarını kaydetti.

Üretimin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini, bu kapsamda doğal kaynakları koruma ve daha iyi bir gelecek için çıktıkları yeşil yolculukta güneşin gücünden yararlanmaya başladıklarını belirten Köksal, “Hem uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği arttırmak, hem de enerji tüketimini ve maliyetleri azaltmak üzere çevre dostu enerji çözümlerine olan bağlılığımızı bir adım daha ileriye taşıdık. Afyon’da 1.65 MW gücünde bir güneş enerji santrali kurduk, artık fabrikamızın enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz” diye konuştu.

Yıllık 35 bin fidan dikmeye eş değer

Köksal, gerçekleştirdikleri GES yatırımı ile ilgili bilgiler verirken şunları söyledi:

“Bu önemli yatırımımız, karbon ayak izimizi azaltma hedefimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak. Güneş enerjisi kullanımı, çevresel etkileri minimize ederken, fabrikamızın enerji ihtiyacını da sürdürülebilir bir şekilde karşılıyor. Yeşil enerjiye geçişimiz hem doğayı koruma hem de geleceğe daha temiz bir miras bırakma amacımızın bir yansımasıdır. GES yatırımımız yıllık 35 bin 766 adet fidan dikmeye eşdeğer ve yaklaşık 2 bin metrik ton karbondioksit salınımını önleyecek.”

Ayşe Köksal, çevreyi korumak amacıyla sürdürülebilirlik kriterlerine uyarak, yenilikçi çözümler ve kaliteli üretimle sektöre yön vermeye devam ettiklerini kaydetti.