Türkiye’nin mobilya başkenti, 160 ülkeye ihracat yapan İnegöl’de yeni bir mobilya şöleni başladı. İnegöl’ün asırlardır gelişerek devam eden ahşap işçiliği serüveninin vitrini, şehrin dünyaya açılan kapısı olan MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 1-5 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Mobilyada yaşanan başarı öyküsünü yarım asırlık fuar tecrübesiyle harmanlayan İnegöl, 51. MODEF EXPO Fuarında yeni sezonun trendlerini sunuyor. Tamamı İnegöl firması 145 üreticinin stant açtığı fuarda, yeni sezonun modelleri ve renkleri görücüye çıktı. Aynı zamanda İnegöl’de Mobilya AVM’ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma 5 Ekim’e kadar sürecek fuar boyunca bir şölen havasında misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak.

Editör: DİLEK ATLI