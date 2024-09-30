Kuruluşların sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik konusundaki ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bir platform oluşturmak, bu yöndeki uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen Sürdürülebilirlik Konferansı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Ölmez Ateş, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın da yer aldığı toplantıya alanında uzman kamu, üniversite ve özel sektörden temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, sürdürülebilirliği kentin her köşesinde hayat bulan bir prensip olarak ele aldıklarını söyledi. Katılımcı yönetim anlayışı ve sürdürülebilir hizmetlerle Bursa’yı mutlu, sağlıklı ve çevre dostu yaşamı destekleyen, toplumsal uyum içinde, değerlerine sahip çıkan bir kent olarak geleceğe taşımak istediklerini ifade eden Gazioğlu, “Sürdürülebilirlik, yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de gözeten bir yaklaşımdır. Belediyemizin 2025-2029 stratejik planını, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz” diye konuştu.

KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Ölmez Ateş, “Sürekli gelişmeli, değişime ve yeniliklere açık olmalıyız. Sürdürülebilirlik, iş yapış şekillerimizin temeline yerleşmelidir” dedi.

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez, sürdürülebilirliğin, çevresel sorunların artışı, iklim krizi, doğal kaynakların tükenmesi, toplumsal eşitsizlikler ve ekonomik sürdürülebilir kaygılar sonucunda küresel gündemin merkezine yerleştiğini hatırlattı.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar



BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da, sürdürülebilirlik konusuna 46 yıldır sahip çıktıklarını söyledi. Bursa’nın sürdürülebilir bir yaşamın kenti olmasını arzuladıklarını belirten Küçükkayalar, “Artık katma değerli ürün üreterek, bunu yaparken yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş, orta gelir tuzağından nasıl kurtulacağını Türkiye’ye gösteren ve doğal olarak insan kalitesini de yukarılara taşımış ve bunu da sürdürülebilir kılan bir Bursa, hayal değil. Bunu Türkiye’de gerçekleştirmeye en uygun kentin Bursa olduğunu da inanıyoruz’” dedi.