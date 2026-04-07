BİİB 2026, iş arayanlar, öğrenciler ve işverenleri aynı platformda buluşturan kapsamlı bir kariyer ve istihdam organizasyonudur. İstihdamı artırmayı, kariyer gelişimini desteklemeyi ve insan yönetimi vizyonunu güçlendirmeyi hedefleyen bu buluşma, Bursa'nın kariyer haritasında önemli bir yer tutmaktadır. Etkinliğe 180 firma ve on binlerce ziyaretçi katılırken; 15 oturum, 21 eğitim programı, 45 konuşmacı ve eğitmen ile 2 performans gösterimi katılımcılarla buluştu.

ERMAKSAN standına yoğun ilgi

ERMAKSAN standı, etkinlik boyunca yoğun ziyaretçi akışıyla dikkat çekti. Gençler, iş arayanlar ve kariyer planlaması yapan bireyler, ERMAKSAN'ın sunduğu çalışma ortamını, kariyer fırsatlarını ve insan kaynakları yaklaşımını yakından tanımak için standı ziyaret etti. Bu ilgi, ERMAKSAN'ın yalnızca sanayi alanındaki güçlü kimliğini değil; aynı zamanda çalışan dostu, güvenilir ve Bursa'nın değer verdiği bir işveren markası olduğunu da bir kez daha ortaya koydu. ERMAKSAN, bu buluşmada yalnızca bir katılımcı olarak değil, Bursa'nın istihdam ekosistemine katkı sağlayan bir paydaş olarak yer aldı. Şirketin etkinlikteki varlığı; köklü kurumsal kültürü, insan odaklı yönetim anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle şekillenen marka itibarını pekiştirdi.