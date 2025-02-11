EKOHABER ÖZEL

ERBAB’ın da aralarında yer aldığı konsorsiyum, Türk Silahlı Kuvvetleri için dünyanın en hafif, katlanabilir mayın dedektörü COMIT CMT-100’ü üretmişti. TÜBİTAK lisansı ile üretilen cihaz, sesli, görsel ve titreşimli uyarı sistemleri ile hızlı kurulum ve kullanım özelliklerine sahip. ERBAB Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, projenin ilk lehim töreninde, TSK envanterinde önemli bir yer edineceğini dile getirmişti. Erdoğan, projenin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesinin, savunma kapasitesine büyük katkı sağlayacağını ifade etmişti.

AS9100 belgesini aldı

ERBAB Otomat, otomotiv, savunma sanayi ve havacılık sektörlerine yönelik üretim faaliyetlerinde kalite yönetim sistemlerinin önemini kavrayarak ISO 9001 ve ISO TS 16949 belgeleriyle birlikte AS9100 belgesini de almıştı. AS9100, havacılık, uzay ve savunma sanayi sektörlerine yönelik geliştirilen ve ISO 9001 temelleri üzerine inşa edilen bir standart olup, şirketin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Erbab Otomat Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, altyapı çalışmaları ve eğitimler sonucunda belgenin alınmasının, kalite ve yetkinlik açısından önemli bir adım olduğunu vurgulamıştı.

Savunma ve Havacılık Konferansı

Şirket, son olarak Antalya’da düzenlenen Savunma & Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’na katıldı. ERBAB Otomat Genel Müdürü Ufuk Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisindeki uluslararası başarılarını ve yerli üretim gücünü vurguladı. Erdoğan, konferansta dinlediği 7,154 milyar dolarlık ihracat, yüzde 29’luk büyüme ve 185 ülkeye, 230 çeşit milli savunma sistemi gibi rakamların, ülkenin bağımsızlık vizyonu ve stratejik gücünün göstergesi olduğunu belirtti.