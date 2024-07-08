ERA Grup Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal, güneş enerjisi sektörünün bir paydaşı olarak Bursa OSB’deki 11 bin m2'lik fabrikasında, yüksek kapasite ve kalite standartlarına sahip alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işleme parkuruyla Türkiye genelinde ve 15 farklı ülkede güvenilir bir tedarikçi olarak faaliyetlerini sürdürürken, yenilikçi çözümler ve kaliteli üretimle sektöre yön vermeye devam ettiklerini söyledi.

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan ERA Grup Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal, “Her yıl güncellenen ve sektördeki tüm yenilikleri deneyimleme fırsatı sunduğu için Inter Solar Europe, Era Alüminyum ekibi için oldukça faydalı bir organizasyon oldu. Bu yıl da katılımcı olarak yer aldığımız fuar, uzmanlık alanımız olan alüminyum konstrüksiyon taşıyıcı sistemler ve fotovoltaik panel çerçeveleri ürünlerimizi sergileme imkanı sağladı. Özellikle 2024 yılıyla birlikte artan Avrupa ihracat müşterilerimiz ile görüşme fırsatı yakaladık ve birçok yeni firma ile etkili temaslarda bulunduk. Piyasada artan Çin menşeli ürünlere rağmen, kalite politikamız ve müşteri geri bildirimlerine verdiğimiz önemle ihracatımızın ilerleyen aylarda artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz” diyerek tamamladı.