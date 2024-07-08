Uludağ Çevre Forumu tarafından organizasyonu yapılan çevreye duyarlı projeleri, yenilikçi yaklaşımları ve foruma katkılarından ötürü ödüle layık görülen Sunvital Enerji kurucu ortağı Murat Kılıç, "Bu ödül, Sunvital Enerji'nin temiz enerjiye olan bağlılığının bir göstergesidir. Çevre dostu projelerimizle sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. 10. yaşımızı doldurmanın ve 11. yaşımıza girmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar 200 üzerinde projeye imza attık, ilk andan son ana kadara profesyonel bakış açımız, tecrübemiz ve tüm şeffaflığımız ile projelerimizi yatırımcılarımızla birlikte yönetmesini bildik. Ekip arkadaşlarıma ve bize inanan herkese teşekkür ederim.

Çevre dostu çözümler

Kılıç, “Sunvital Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve atık yönetimi konusundaki çalışmalarıyla sektörde öncü olmaya devam etmekteyiz. Çevre dostu enerji çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımız ve sürdürülebilir bir dünya için atılan adımlarımız ve diğer kuruluşlardan bu tür ödüllerle taçlandırılmakta ve bizlere gurur vermektedir. Sunvital Enerji olarak bizler her zaman: Temiz enerjiye olan bağlılığımızı sürdürerek, çevreye duyarlı projeler geliştirmeye devam edeceğiz, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için yenilikçi çözümler üretmeye odaklanacağız, toplumu bilinçlendirmek ve çevre koruma konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”dedi.