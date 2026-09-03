Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 arttı. Aynı dönemde sanayi sektörlerinde de yıllık fiyat artışları dikkati çekti.Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,88, imalatta yüzde 29,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,57, su temininde ise yüzde 29,59 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara mallarında yüzde 27,41, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,54, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,28, enerjide yüzde 27,33 ve sermaye mallarında yüzde 22,06 yükseliş kaydedildi.Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 düşüş görülürken, imalatta yüzde 2,35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,03, su temininde yüzde 1,4 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında ise en yüksek aylık artış yüzde 6,99 ile enerjide gerçekleşti.

En yüksek aylık artış eğitimde

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 3,54 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, en yüksek artış yüzde 8,62 ile eğitimde kaydedildi.En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundan gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar aylık yüzde 0,22, ulaştırmada yüzde 4,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 arttı. Bu grupların aylık enflasyona katkısı sırasıyla 0,06, 0,82 ve 0,27 yüzde puan oldu.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 53,44 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi yüzde 43,46 ile sağlık ve yüzde 39,77 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar izledi. Yıllık artışın en düşük olduğu ana harcama grubu ise yüzde 13,16 ile giyim ve ayakkabı oldu.Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08 olarak hesaplandı. Bu grupların yıllık enflasyona katkıları gıdada 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konutta 5,01 yüzde puan olarak gerçekleşti.Endekste kapsanan 174 alt sınıfın 35'inde düşüş yaşanırken, 5 alt sınıfta değişim olmadı. 134 alt sınıfta ise fiyatlar arttı.

Özel kapsamlı TÜFE yüzde 30,68 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, ağustosta aylık yüzde 1,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,97, yıllık yüzde 30,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,12 arttı.Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık bazda en düşük artış yüzde 1,71 ile "Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE" göstergesinde gerçekleşirken, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 32,98 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.