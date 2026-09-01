Vietnam sanayisinin üretim kapasitesini ve teknolojik dönüşümünü destekleyen önemli organizasyonlardan CMES Vietnam International Machine Tool Exhibition 2026, Hanoi’de gerçekleştirildi. Vietnam Exhibition Center’da (VEC) 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen fuar, dünyanın farklı ülkelerinden makine üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, distribütörleri ve sektör profesyonellerini buluşturdu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen CMES Vietnam, önceki organizasyona göre büyüyerek 30 bin metrekarelik sergileme alanına ulaştı. Fuar kapsamında metal kesme ve şekillendirme takım tezgâhları, CNC makineleri, ölçüm ve taşlama teknolojileri, endüstriyel otomasyon sistemleri, robotik çözümler ve makine aksesuarları sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.

Üretim teknolojileri öne çıktı

Vietnam’ın imalat sanayisindeki büyümeye paralel olarak üretimde verimlilik, dijitalleşme ve otomasyon ihtiyacı fuarın öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle elektronik, otomotiv ve motosiklet parçaları, kalıp üretimi ve genel metal işleme alanlarında kullanılan yüksek hassasiyetli ve seri üretime yönelik teknolojiler ziyaretçilerle buluştu.

CMES Vietnam 2026, yalnızca yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon olmadı. Fuar, uluslararası üreticiler ile yerel distribütörler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri arasında yeni ticari bağlantıların kurulmasına da zemin hazırladı. Gerçekleştirilen görüşmelerde Vietnam ve Güneydoğu Asya pazarındaki yeni yatırım, ihracat ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

Bursa’dan 23 firma katıldı

Bursa’dan makine, metal işleme, metalurji, elektrik, otomasyon, tekstil ve ölçüm ekipmanları başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 firma, organizasyon kapsamında Vietnam’da temaslarda bulundu.

Bursalı firmalar, fuarda sergilenen yeni üretim teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulurken, uluslararası sektör profesyonelleri, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Temaslarda Vietnam ve çevre ülkelerdeki yeni ticaret olanakları ile iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Bursa iş dünyasının Vietnam’daki organizasyona gösterdiği ilgi, kent sanayisinin geleneksel ihracat pazarlarının yanı sıra Güneydoğu Asya gibi uzak pazarlarda da etkinliğini artırma arayışını ortaya koydu. Bölgedeki büyüyen üretim kapasitesi ve teknoloji yatırımları, Bursalı firmalar açısından yeni ihracat ve iş birliği fırsatları oluşturdu.

CMES Vietnam 2026, üç günlük programın ardından tamamlanırken organizasyon, küresel makine üreticileri ile bölge sanayisini buluşturan önemli bir ticaret ve teknoloji platformu olarak öne çıktı.