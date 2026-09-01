HIDIRCAN KAYA-BURAK TAŞ

Bursa’da imalat sektörünün önde gelen temsilcileri ve organize sanayi bölgeleri, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir zorunluluk olarak değil, kentin küresel rekabetteki uzun vadeli büyüme stratejisinin tam merkezinde ele alıyor. Küresel pazarda dengeleri değiştiren karbon nötr hedefleri doğrultusunda vites artıran Bursa sanayisi, üretim altyapılarını baştan sona dönüştürecek stratejik hamleleri hayata geçiriyor. Elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasından dijital entegrasyona, geri dönüşüm rekorlarından uluslararası sertifikasyon süreçlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen yeşil dönüşüm çalışmaları, Bursa’nın güçlü sanayi geleneklerini yarının teknolojisiyle birleştiriyor.

​Üretim süreçlerinde yüksek verimlilik, kaynak tasarrufu ve minimum atık prensibini benimseyen Bursalı üreticiler, bu dönüşümü sadece kendi fabrikalarının sınırlarıyla da kısıtlamıyor. Kentten dünyaya ihraç edilen yüksek teknolojili ürünlerde enerji verimliliği ve düşük işletme maliyeti ön planda tutularak, müşteri sahasında da çevreci çözümler yaygınlaştırılıyor. Bursa’daki organize sanayi bölgelerinin üst üste kazandığı "Yeşil OSB" tescilleri, uluslararası standartlara uygun su ve enerji yönetim sistemleri ile fabrika çatılarında yükselen GES projeleri, Bursa’nın sanayide yeşil dönüşümün başkenti olma yolundaki kararlılığını ve öncü rolünü net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kirli enerji kullanımı yüzde 99 azalıyor

​"Sıfır Atık" uygulamaları ve döngüsel ekonomi prensipleri kapsamında Bursa’daki sanayi tesislerinde binlerce ton atık yeniden üretime kazandırılıyor. Kentteki üretim tesislerinin çatılarına kurulan Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve bölgesel Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) sayesinde elektrik ihtiyacının tamamına yakınını öz kaynaklarıyla karşılayan Bursa firmaları, fosil yakıt kaynaklı kirli enerji kullanımını yüzde 99’a varan oranlarda azaltarak karbon nötr hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bölgedeki su yönetiminde ise yağmur suyu harmanlama ve ileri arıtma sistemleriyle kentin değerli su kaynakları korunuyor.

Sürdürülebilirlik Bursa’yı markalaştırıyor

​Bursa’nın güçlü Ar-Ge ve mühendislik birikimiyle geliştirilen yeni nesil hibrit ve elektrikli makine sistemleri, geleneksel yapılara kıyasla yüzde 73'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayarak küresel pazarda Bursa imzasını güçlendiriyor. Sanayicilerin enerji verimliliği ve dijitalleşme süreçlerine ayırdığı milyonlarca dolarlık yatırımlar sayesinde hem verimlilik artırılıyor hem de her yıl kent genelinde binlerce ton karbon salımının doğrudan önüne geçiliyor. Bireysel firma başarılarının yanı sıra Bursa’nın köklü organize sanayi bölgeleri de zorlu kriterleri tamamlayarak "Yeşil OSB" tescillerini birer birer tescilliyor; kentin bütününe yayılan sürdürülebilir, ölçülebilir ve şeffaf bir sanayi ekosistemi kalıcı hale getiriliyor.

Durmazlar Makine

Sürdürülebilirlikte uzun vadeli strateji

Durmazlar Makina, teknolojik liderliğinin yanı sıra çevreye duyarlı üretim politikalarıyla da sektöründe örnek bir yaklaşım sergilemektedir. “Sıfır Atık” uygulamaları kapsamında 3.397 ton atığı geri dönüşüme kazandıran firma, bu sayede yıllık 901 ailenin elektrik tüketimine eşdeğer enerji tasarrufu sağlamıştır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası ile güvenli çalışma ortamını uluslararası standartlara uygun biçimde destekleyen Durmazlar, sürdürülebilirlik, çalışan sağlığı ve çevre bilincini kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve çevre dostu üretim uygulamaları, şirketin uzun vadeli stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır.

Özdilek Holding

Geleceğin yatırımı temiz enerji

Özdilek Holding, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Mevcut güneş enerjisi santrali (GES) projeleriyle üretimde enerji verimliliğini artırırken yapımı devam eden rüzgâr enerjisi santrali (RES) yatırımlarıyla da sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Bugüne kadar tamamladığı GES projeleriyle yılda 9.776.825 kWh elektrik üreterek temiz enerji üretimini destekliyor.

Yusuf Bakioğlu

Referans Holding YKB

Sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçiriyoruz

Referans Holding’de sürdürülebilirlik yaklaşımımızı; çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarımızı dengeli biçimde yönetmek üzerine kuruyoruz. Doğal kaynakların verimli kullanımı, enerji ve su tasarrufu, atık azaltımı ve etkin atık yönetimi bizim temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda fabrikamızın çatısına kurduğumuz 420 adet güneş enerjisi paneliyle, yıllık yaklaşık 340 bin kWh elektrik üretimi sağlayarak karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sunuyoruz. Lojistik operasyonlarımızda emisyon kontrolü, çevreci araç tercihleri ve binek araç filomuzun bir bölümünün elektrikli araçlara dönüştürülmesi de sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli adımları arasında bulunuyor. Ayrıca kullandığımız dijital sistemler sayesinde kâğıt israfını azaltıyor, çevreci üretim anlayışımızı destekleyen uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

Sürdürülebilirlik öncelikli stratejimiz

“Makine sektöründe sürdürülebilirliği yalnızca kendi üretim süreçlerimiz üzerinden değerlendirmiyoruz. En önemli etki alanlarından birinin, geliştirdiğimiz teknolojilerin müşterilerimizin üretim sahalarında enerji ve kaynak kullanımını azaltması olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ürün geliştirme yaklaşımımızda enerji verimliliğini, hidrolik yağ kullanımının azaltılmasını ve daha sessiz çalışma koşullarını önceliklendiriyor; hibrit ve tamamen elektrikli teknolojileri stratejik bir dönüşüm alanı olarak görüyoruz.

Bu yaklaşımın somut örnekleri arasında, geleneksel hidrolik sistemlere kıyasla %73’e kadar daha düşük enerji tüketimi sunan EVO-III Hibrit Abkant ve yakın zamanda pazara sunduğumuz EVO-IV Servo Hibrit yer alıyor. Hidrolik sisteme ihtiyaç duymayan BSCRW Vidalı Milli Elektrikli Abkant Pres ile %69’a kadar enerji tasarrufu sağlayan GREEN PRESS FX Servo Elektrikli Abkant Pres de bu dönüşümün ürün portföyümüzdeki karşılığını oluşturuyor.

Aynı anlayışı kendi üretim süreçlerimize ve tedarik zincirimize de yansıtıyoruz. Üretimde çevresel etkisi daha düşük ürün ve malzemelerin kullanımını teşvik ediyor, satın alma tercihlerimizde bu yönde çözüm sunan firmalarla çalışmaya önem veriyoruz. Kaynakların etkin kullanılması, gereksiz tüketimin azaltılması, enerji tasarrufu ve süreç verimliliğinin artırılması, üretim anlayışımızın temel başlıkları arasında yer alıyor.

Hedefimiz; ürün geliştirmeden üretime, satın almadan tedarik zincirine kadar tüm süreçlerde verimlilik ve tasarrufu merkeze alan bir anlayışı yaygınlaştırmak. Sürdürülebilirliğin sanayide kalıcı hale gelmesinin, çevresel fayda ile ekonomik verimliliğin birlikte sağlanabildiği çözümler geliştirmekten geçtiğine inanıyoruz.”

Levent Akyapak

Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkanı

En büyük miras, yeşil enerji

Akyapak Makine olarak sürdürülebilirliği sadece bir söylem değil, işimizin merkezine koyduğumuz bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu vizyonla 2021 yılında başlattığımız yenilenebilir enerji yatırımımızı 2022 yılında tamamladık ve üretim tesisimizin çatısına kurduğumuz güneş enerjisi santralini (GES) başarıyla devreye aldık.

Bu stratejik adımın meyvelerini bugün gururla topluyoruz; 2024 yılı itibarıyla kirli enerji tüketimimizi yüzde 99 oranında azaltmış durumdayız. Biz stratejimizi; gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma ve geleceğin kaynaklarını riske atmama prensibi üzerine inşa ediyoruz. Onlara bırakacağımız en büyük mirasın, yeşil enerjiye olan sarsılmaz bağlılığımız olduğuna inanıyorum.

Nuri Körüstan

Nuri Körüstan Makine Metal Yönetim Kurulu Başkanı

Çevreye duyarlı üretim zorunluluk

Yeni tesis yatırımımızla birlikte, çevreye duyarlı üretim anlayışımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu yeni dönemde enerji verimliliği yüksek makineler, etkin atık yönetimi uygulamaları ve kapsamlı geri dönüşüm çalışmalarıyla karbon ayak izimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Şunun altını çizmek isterim ki, çevreci üretim bizim için yalnızca bir tercih değil, sanayinin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Şirketimizi bu vizyon doğrultusunda dönüştürürken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Ahmet Özkul

Hayat Hastanesi YKB

Sürdürülebilirlik alanında öneli adımlar attık

Sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar atarak lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımızı hayata geçirdik. Bu stratejik yatırımımız sayesinde yılda 4,4 milyon kWh temiz enerji üretiyor ve Hayat Hastanesi olarak enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz.

Elde ettiğimiz bu üretim kapasitesi, tam 1.617 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk düşen çok ciddi bir gücü temsil ediyor. Yerli ve yeşil enerji yatırımlarımızın yanı sıra, su ve doğalgaz tüketimimizi azaltmaya yönelik tasarruf projelerimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve enerji verimliliği, önümüzdeki dönemde de en öncelikli yatırım alanlarımız arasında yer almaya devam edecek.

Osman Güler

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı

Yeşil dönüşüm öncelikli hedef

Elektroteks olarak, küresel yatak üretim teknolojileri pazarındaki liderliğimizi sadece kapasite artışıyla değil, geleceğe değer katan sürdürülebilir bir üretim felsefesiyle taçlandırıyoruz. Bugün, Görükle Sanayi Bölgesi’nde devreye aldığımız 40 bin metrekarelik yeni tesisimiz ve Kayapa OSB’deki fabrikamızla birlikte toplam 55 bin metrekarelik modern bir üretim ekosistemine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyüme stratejimizin merkezine "Yeşil Dönüşüm" hedeflerimizi yerleştirdik. Tesislerimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını kendi çatılarımızda kurulu güneş enerjisi sistemlerinden (GES) karşılayarak, karbon ayak izimizi her geçen gün azaltıyoruz. Bu çevreci enerji yaklaşımıyla sadece gezegenimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda operasyonel maliyetlerimizde verimlilik sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Sürdürülebilirlik ekonominin temel taşı

Şirketimizde sürdürülebilirliği yalnızca çevresel boyutlarıyla değil; ekonomik ve sosyal etkileriyle bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda geliştirdiğimiz dijital altyapılarımız sayesinde; servis takibinden müşteri ilişkilerine kadar tüm operasyonel süreçlerimizi artık tamamen veriye dayalı bir sistemle yönetiyoruz. Benim için kaynakların verimli kullanımı ve süreçlerin kesintisiz iyileştirilmesi, sadece operasyonel bir başarı değil; uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğimizin de temel taşıdır. Bu süreçte insan kaynağımızı en stratejik değerimiz olarak görüyor; çalışanlarımızın gelişimini destekleyen sürdürülebilir eğitim programlarına ve uzun vadeli kariyer planlamalarına kararlılıkla yatırım yapıyoruz.

Yesari Süalp

Ermetal CEO’su

Sürdürülebilirlik ilkeleri stratejimizin merkezinde

Firmamızda sürdürülebilirlik ilkelerini kurumsal stratejimizin merkezine yerleştirmiş durumdayız. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını temel stratejimiz olarak belirledik.2014 yılından bu yana gönüllülük esasına dayalı olarak sera gazı emisyon envanterimizi oluşturuyor ve CO₂ emisyonlarımızı KPI hedeflerimiz arasında titizlikle takip ediyoruz. ISO 14064 standardına uygun olarak belgelendirdiğimiz bu çalışmalarımızla, sürdürülebilirlik alanında sektörümüzün öncü firmaları arasında yer alıyoruz.

Osman Yıldız

Oytaş Yıldız İnşaat YKB

Vizyoner projeler geliştiriyoruz

Oytaş Yıldız İnşaat olarak, Bursa’nın sanayideki yeni merkezlerinden biri olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB)’nde üstlendiğimiz projelerle öne çıkıyoruz. Global firmalara yönelik fabrika inşaatlarının yanı sıra, altyapı ve mevcut tesis güçlendirme çalışmalarını da titizlikle yürüterek TEKNOSAB’daki yatırımlarımızla Bursa sanayisinin geleceğine çok ciddi katkılar sunuyoruz. Üstlendiğimiz bu projelerin hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz açısından son derece stratejik bir önem taşıdığına inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve inovasyonu iş modelimizin merkezine alarak, yeşil bina konsepti doğrultusunda çevresel etkileri en aza indiren vizyoner projeler geliştiriyoruz. Enerji verimliliği sağlayan ileri teknoloji sistemler, geri dönüştürülebilir malzemeler ve çevre dostu uygulamalarımızla yatırımcılarımıza uzun vadeli ekonomik avantajlar sağlıyoruz. Gelecek odaklı bu yapı anlayışımızla sektörde fark yaratmaya ve sanayinin dönüşümüne öncülük etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.

Ayhan Korgavuş

Ünver Group YKB

Yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil, operasyonel ve kurumsal bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda, enerji tasarrufu uygulamalarımızı, atık ayrıştırma süreçlerimizi ve proses iyileştirme çalışmalarımızı son derece sistematik bir şekilde yürütüyoruz. Ana sanayi müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) raporlama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor ve 2026 yılı içerisinde ilk CSR raporumuzu yayımlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarını da yakından takip ediyor ve gündemimizde tutuyoruz.

Bursa ekonomisine sağladığımız katkıları da çok önemsiyoruz. Bugün 300 kişilik istihdam gücümüzün tamamı Bursa’da ikamet ediyor. 2025 yılı itibarıyla yüzde 66 seviyesinde olan yerli tedarik oranımızı, 2026 yılında yüzde 68’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli tedarik oranının artırılmasını hem maliyet optimizasyonumuz hem de güçlü bir üretim ekosistemi oluşturmak açısından stratejik bir öneme sahip görüyoruz.

Barbaros Onulay

Bursa Beton-Bursa Çimento Genel Müdür

Sürdürülebilirlik üretimin merkezinde

Bursa Beton ve Bursa Çimento olarak, çevre dostu üretim anlayışımızı tüm faaliyetlerimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Sürdürülebilirlik ve bütün operasyonlarımızda çevresel etkileri azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlamak bizim en temel prensibimizdir.

Bu doğrultuda, üretim süreçlerimizde uçucu kül kullanımı gerçekleştirerek karbon ayak izimizi ciddi oranda azaltıyoruz. Tesislerimizde yer alan geri kazanım ünitelerinde topladığımız agregayı yeniden üretim sürecine dahil ediyor, bu sayede doğal kaynaklarımızın korunmasına çok büyük bir katkı sağlıyoruz. Ayrıca, su yönetimimize de azami özen göstererek geri kazanım sularını ve yağmur sularını etkin bir şekilde değerlendiriyoruz. Attığımız bu çevreci adımların, sektörümüzün en prestijli ödüllerinden biri olan Yeşil Nokta Çevre Ödülü gibi başarılarla tescillenmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.

Sürdürülebilirlik alanındaki etkilerimizi sadece çevresel boyutta bırakmayıp, bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve dönüşüm projeleri sayesinde; çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizi çok daha kapsamlı biçimde analiz eden, izleyen ve raporlayan güçlü bir kurumsal yapıya sahibiz. Hava kalitesi, enerji tüketimi, atık yönetimi ve çalışan sağlığı gibi kritik öneme sahip birçok alanda tamamen şeffaf bir yönetim yaklaşımı benimsiyoruz.

Görkem Varlık

İnoksan Ceo

Sertifikasyon süreçlerine hız kazandırdık

İNOKSAN olarak, gelecek vizyonumuzda sürdürülebilirlik başlığına çok büyük ve önemli bir yer ayırıyoruz. Enerji verimliliği yüksek ürün tasarımlarımız, çevre dostu üretim tekniklerimiz ve kaynak kullanımında optimizasyon sağlayan yatırımlarımızla hem operasyonel maliyetlerimizi azaltmayı hem de karbon ayak izimizi en alt seviyeye düşürmeyi hedefliyoruz. Küresel pazarlarda rekabet edebilmenin artık yalnızca fiyat ve kaliteden ibaret olmadığını; aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle mümkün olduğunun son derece farkındayız. Bu çerçevede, uluslararası kalite ve sürdürülebilirlik sertifikasyon süreçlerimize yönelik çalışmalarımıza büyük bir hız kazandırdık.

İhracat tarafında ise çok daha seçici ve stratejik bir büyüme yaklaşımı benimsiyoruz. Mevcut pazarlarımızdaki derinliğimizi artırmak, global düzeyde marka bilinirliğimizi güçlendirmek ve distribütör ağımızı çok daha etkin yapılandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bölgesel bazda yürüttüğümüz detaylı pazar analizlerine dayalı büyüme planları hazırlarken, rekabet avantajı yüksek ürün gruplarımızda agresif bir konumlanma stratejisi izlemeyi planlıyoruz. Bu kararlı yaklaşımımızla, küresel ölçekte çok daha görünür, güvenilir ve referans gösterilen bir dünya markası olma hedefimizi adım adım destekliyoruz.

İlker Oral

SİNTA YKB Vekili

Sosyal sorumluluk kurum kültürü konumunda

SİNTA’da sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kurumsal ve sosyal boyutları da kapsayan bütüncül bir yaklaşım olarak ele alınıyor. Şirket olarak, kaynakların verimli kullanımı, çevresel etkilerin azaltılması ve çalışan odaklı uygulamaların yanı sıra kurumsal yapısını güçlendiren sürdürülebilir adımlarla geleceğe yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Murat Tarakçıoğlu

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

Değer katmaya devam edeceğiz

2025 yılında yakaladığımız bu güçlü ivmeyi, 2026’da da kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük önceliğimiz, Türkiye’nin geleceğine olan sarsılmaz inancımızın bir göstergesi olarak, bu ülke için değer yaratmaya devam etmek olacak. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik ve inovasyonu tüm faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyoruz.Tarımda verimliliği ve çiftçi refahını artıran "1000 Çiftçi 1000 Bereket" gibi başarılı programlarımızı yaygınlaştırmak, 2026 ajandamızın en temel başlıklarından biri olacak. Bununla birlikte, su kaynaklarının korunması gibi kritik çevresel konularda sorumluluk üstlenmeyi ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal fayda yaratmayı sürdüreceğiz.

Cargill olarak, Türkiye’nin ekonomik büyümesine paralel bir şekilde sosyal ve çevresel refahına da katkı sağlama hedefimizi daha da ileriye taşıyoruz. Ülkenin sürdürülebilir geleceğinin inşasında aktif bir rol oynamaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz.

Muzaffer Çilek

Çilek Mobilya YKB

Karbon salımının önüne geçiyoruz

2026’da üretimde verimliliği ve kaliteyi ileri taşımayı, dijital dönüşüm projelerini yaygınlaştırmayı, Ar-Ge ile ürün ve süreç geliştirme kapasitemizi güçlendirmeyi ve ihracatta daha derin bir pazar yönetimi kurmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve dijitalleşmeye 2,2 milyon dolar, yenilenebilir enerji tarafında ise 7,8 milyon dolarlık yatırımlarımız sürüyor. Elektrik ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor, yılda 6 bin 600 ton karbon salımının önüne geçiyoruz.

Rasim Çağan

Rudolf Duranner Genel Müdür

Sürdürülebilirlik ölçülen bir hizmet

Rudolf Duraner’de sürdürülebilirliği bir söylem olarak değil, ölçülebilir ve raporlanabilir bir hizmet alanı olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda, son 10 yıldır sistematik bir dönüşüm yürütüyoruz. Son 10 yıldır müşterilerimizi su tüketimi, karbon ayak izi ve çevresel etki konularında dönüştürüyoruz. Ürünlerimizin karbon ayak izini ölçüyor ve müşterilerimize ürün bazında bu verileri açıkça beyan ediyoruz. Ürün güvenliği ve çevresel etki konularında ise ayrı bir uzman ekibimiz görev yapıyor. Gelişmiş laboratuvar altyapımızla kalite ve hata analizlerini gerçekleştiriyor, bu hizmetlerin tamamını müşterilerimize ücretsiz sunuyoruz. Mevcut laboratuvar altyapımızı farklı bir bakış açısıyla tanımlayarak, kendimizi tekstil sektörünün adli tıbbı olarak görüyoruz. Üretimde yaşanan sorunların kök neden analizini yapıyoruz. Sorunun neden kaynaklandığını ortaya koyuyor, telafi yöntemlerini belirliyor ve tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemleri müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Oktay Akyıldız

Nukon Lazer Makine Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çevresel sürdürülebilirliğe odaklıyız

NUKON olarak, Endüstri 4.0’ın sunduğu imkânları ve fiber lazer teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek geleceğin sanayisine yön vermeyi hedefliyoruz. Yeni nesil üretim vizyonumuzda otomasyon ve robotik entegrasyonun, lazer kesim teknolojilerinin geleceğini belirleyen temel unsurlar olacağını öngörüyoruz. Üretim süreçlerimizde sadece teknolojiye değil, aynı zamanda enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularına da odaklanıyoruz. Geliştirdiğimiz OPC-UA tabanlı sistemlerle, makinelerimizin performansını anlık olarak izleyebiliyor, sorun giderme süreçlerini optimize ederek müşterilerimizin üretim verimliliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Şafak Çetiner

Bekamak Makine Satış Direktörü

Sürdürülebilirlik vizyonuyla güçlenen büyüme

BEKAMAK olarak büyüme stratejimizi sadece kapasite artışı üzerine değil, sürdürülebilirlik odaklı ve çevreye duyarlı yatırımlar üzerine inşa ediyoruz. Bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri olarak, 1030 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımımızı başarıyla hayata geçirdik. Bu yatırımla birlikte üretim süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100’ünü güneşten karşılamaya başladık. Artık enerjimizin tamamı güneşten geliyor. Bu yatırım bizim için sadece ekonomik bir kazanım değil; karbon ayak izimizi azaltarak gelecek nesillere karşı çevresel sorumluluğumuzu yerine getirmenin en güçlü yoludur.

Zarif Alp

İzmakpar Genel Müdürü

Sürdürülebilirlik bir tercih değil, zorunluluk

Dijitalleşen süreçlerimiz, enerji verimliliği uygulamalarımız, yeşil enerji yatırımlarımız ve sıfır atık politikalarımızla sürdürülebilir üretimi iş modelimizin merkezine alıyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi; çevreye, doğaya ve insana saygı ilkelerimiz doğrultusunda şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bugün attığımız her adım, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizin bir parçası. Verimliliğimizi artırırken doğal kaynaklarımızı korumaya ve sanayide yeşil dönüşümün öncüsü olmaya kararlıyız.

Melih İyigüllü

İyigüllü Şirketler Grubu YKB Yardımcısı

Sürdürülebilir projeleri ön planda tutuyoruz

İyigüllü Şirketler Grubu olarak, 2026 yılında da dengeli büyüme ve güçlü risk yönetimi yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz. Sanayi tarafında yüksek katma değerli ve teknik derinliği olan ürünlere odaklanırken, gayrimenkul yatırımlarımızda ise seçici, uzun vadeli ve sürdürülebilir projeleri ön planda tutuyoruz.

Gelecek vizyonumuz doğrultusunda, sanayi ve gayrimenkulün birbirini dengelediği güçlü bir yapı kuruyoruz. Yolumuza; güçlü bilanço, kurumsal yapı ve uzun vadeli marka değeri üzerine inşa ettiğimiz bu büyüme modeliyle sağlam adımlarla devam edeceğiz.

İbrahim Tatar

İbraş Kauçuk YKB

Üretimden gelen tecrübeyle geleceğe ilerliyoruz

İbraş’ın bugün ulaştığı noktanın temelinde yılların üretim tecrübesi, çalışanlarımızın emeği ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti bulunuyor. Bizim için gelişmek; yalnızca yeni yatırımlar yapmak değil, işimizi her gün daha kaliteli, daha verimli ve daha güvenli hale getirebilmektir.

Enerjiyi ve kaynaklarımızı dikkatli kullanmaya, çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Güneş enerjisi yatırımımız ve çevre yönetimi alanındaki çalışmalarımız da bu anlayışın bir parçasıdır. Bunları yalnızca günün gereği olarak değil, sanayiciliğin ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de ürün kalitemizi ve üretim kabiliyetimizi geliştirerek dünya pazarlarında daha güçlü ve kalıcı bir İbraş için çalışmaya devam edeceğiz. Büyürken bizi bugünlere taşıyan emeği, iş ahlakını ve güveni korumak ise her zaman temel önceliğimiz olacaktır.

Özgür Orakçı

Orakçı Şirketler Grubu YKB

Değer odaklı yaklaşımı benimsiyoruz

Gücümüzü köklü değerlerimizden ve kurumsal kültürümüzden alıyor, tüm faaliyetlerimizi saygı, şeffaflık ve adalet ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Değer odaklı bu yaklaşımımız, karar alma süreçlerimizden iş yapış biçimimize kadar her alanda en büyük belirleyicimizdir. Etik ilkelere sıkı sıkıya bağlı, yasalara son derece saygılı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kurumsal yapıya sahibiz.

Orakçı Grubu olarak bu sağlam anlayışla çalışmayı, üretmeyi ve uzun vadeli değer yaratan yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sunmayı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.

İlkay Yıldırım

Burpol Polimer Plastik YKB

Lokomotif sektörlerin sürdürülebilirlik paydaşıyız

Kaynakların hızla tükendiği günümüzde geri dönüşüm, hem Bursamız hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi için bir zorunluluktur. Dolayısıyla küresel ticarette sürdürülebilirlik artık kurumlar için vizyoner bir temenni veya tercihten öte doğrudan rekabet koşullarının temel bir unsuru haline dönüşmüş durumdadır. Özellikle Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat kararları, 2030 yılı için koyduğu karbon emisyonunu yarıya düşürme ve 2050 net sıfır emisyon hedefleri, ihracat odaklı Türk sanayisi için döngüsel ekonomiyi tek çıkış yolu kılmaktadır. İşin aslına bakılırsa, geri dönüştürülebilir malzemeler çöp değil, "milli servet" ve sanayi için ham madde niteliğindedir. Türkiye’nin Avrupa’da plastik ham madde tüketiminde ikinci sırada yer alması, cari açığı kapatma ve ham madde bağımsızlığı sağlama noktasında geri dönüşümün önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Günümüzde şirketlerin küresel değer zincirinde kalıcı yer edinebilmeleri ve rekabet güçlerini koruyabilmeleri için döngüsel ekonomi modelini benimsedikleri kapsamlı tedbirler almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda firmaların odaklanması gereken temel adımlar şunlardır:

Ham madde Dönüşümü: Başta otomotiv, beyaz eşya ve tekstil olmak üzere tüm ana sanayilerde petrokimya türevi plastik yerine geri dönüştürülmüş ve bio-katkılı girdilere geçilmelidir.

Karbon Ayak İzini Azaltma: Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verilerek net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda adımlar atılmalıdır.

Teknoloji ve Ar-Ge Entegrasyonu: Atık yönetimi ile sınırlı kalmayıp, ürünlerin tasarım aşamasından itibaren geri dönüştürülebilir yapıda geliştirilmesi ve dijital dönüşümün sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır.

PCR, PIR ve ELV gibi kaynaklardan elde edilen plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden yüksek standartlı granül ham maddeye dönüştüren Burpol Polimer’in ürünleri, sürdürülebilirliğe önem veren dev otomobil markalarının ürettiği araçların görsel parçalarında kullanılıyor. Bugün iki farklı lokasyonda toplam 8 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Burpol Polimer, 5 üretim hattıyla yüksek kapasiteli üretim gerçekleştirirken; Ar-Ge, laboratuvar, yaşam döngüsü analizi ve karbon ayak izi çalışmalarıyla sürdürülebilir üretim altyapısını geliştirmeye devam ediyor.

Ulusal ölçekte “Sürdürülebilirlik Stratejisi Ödülü’ne layık görülen şirketimiz, döngüsel ekonomiye ve çevresel performans standartlarına uyum sağlama konusunda sektöre rol model olmaktadır. Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu verilerine göre dünya ham madde ihtiyacının yüzde 40'ı geri dönüştürülebilir atıklardan karşılanıyor. Biz de Burpol olarak bio-katkılı ve düşük karbon ayak izine sahip ürünlerimizle sanayimizin yeşil dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Yeşil dönüşüm anlayışıyla daha temiz, döngüsel ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.

Arzu Işık

Işıksoy Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi

Çevre dostu üretim anlayışı

Işıksoy Tekstil olarak, sürdürülebilirliği iş modelimizin tam merkezine alıyor ve son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız vererek çevre dostu üretim anlayışımızı çok daha ileri bir noktaya taşıyoruz.

Şanlıurfa ve Bursa’daki tesislerimizde devreye aldığımız çatı üstü GES (Güneş Enerjisi Santrali) projelerimizle yeşil enerji üretimine başladık. Bununla da kalmayıp Balıkesir’deki rüzgâr enerjisi santrali (RES) yatırımlarımızla birlikte toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 80’ini temiz kaynaklardan karşılar hale geldik. Bu stratejik yatırımlarımız sayesinde karbon ayak izimizi hızla azaltırken, aynı zamanda enerji maliyetlerimizde de çok önemli tasarruflar sağlıyoruz.

Yenilenebilir enerjiye yaptığımız bu yatırımlar, bizlere yalnızca çevresel fayda sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda stratejik bir rekabet avantajı da sunuyor. Doğayı koruyarak sürdürülebilir üretime her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Karbon salımını minimize ederek çevre dostu üretime öncülük etmeyi amaçlıyor, bu adımlarla uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü de önemli ölçüde artırıyoruz.

Osman Aşlav

Demircioğlu Group YKB

Çevreye saygılı üretim gerçekleştiriyoruz

Demircioğlu Grup olarak misyonumuz; müşteri memnuniyetini her zaman en önde tutan, teknolojiyi sürekli takip eden hem müşterilerimize hem de ülke ekonomimize yüksek katma değer sağlayan bir firma olmaktır. Çevreye saygılı üretim anlayışını tamamen benimseyen bir şirket olarak, sürdürülebilir büyümeyi en temel stratejik hedeflerimiz arasında görüyoruz.

Vizyonumuzu ise yurt içi ve yurt dışında otomotiv endüstrisi için süspansiyon elemanları üretimi grubunda lider firmalardan biri olmak şeklinde tanımlıyoruz. Küresel pazarda çok daha güçlü bir marka olma hedefiyle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretimde, yönetimde ve kalitede öncü olma ilkemizle hareket edeceğiz. Temel hedefimiz, Demircioğlu Şase’yi uluslararası pazarda çok daha güçlü bir oyuncu haline getirmektir. Yarım asrı aşan köklü tecrübemiz, üretim gücümüz ve kalite odaklı yaklaşımımızla, Bursa’dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya uzanan bu başarı hikâyemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ceyhun Yalçın

Yalçın Elektrik YKB

Sektörün dönüşümüne yön veriyoruz

Yalçın Elektrik Grubu olarak; enerji maliyetleri, hammadde dalgalanmaları ve tedarik zinciri sorunları gibi sektörümüzün önündeki temel riskleri, uzun vadeli ve stratejik planlamalarla başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Bu küresel risklere karşı; tedarikçi çeşitliliğimiz, enerji verimliliği yatırımlarımız ve kendi imzamızı taşıyan GES projelerimizle sürdürülebilirliği iş modelimizin tam merkezine almış durumdayız.

32 yıllık köklü yolculuğumuza dönüp baktığımızda, elde ettiğimiz en büyük kazanımın bize duyulan güven olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin potansiyeline sonuna kadar inanıyoruz. Biz, geleneğin getirdiği disiplini hassasiyetle koruyan, geleceğin teknolojisini ise cesaretle kullanan dinamik bir yapı olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizce hedefe ulaşmanın ilk şartı, o hedefe yakışır şekilde yürümektir; biz de tam 32 yıldır bu sarsılmaz anlayışla yürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yüksek mühendislik gücümüz, güçlü üretim kabiliyetimiz ve vizyoner yaklaşımımızla sektörün dönüşümüne yön veren öncü markalardan biri olmayı hedefliyoruz.

Nurcan Özdemir

Epsa Yalıtım YKB

Güvenilir çözüm ortağı olacağız

EPSA olarak, mevcut güçlü iç pazar konumumuzu kararlılıkla korurken, ihracatta da çok daha kalıcı ve dengeli bir büyüme stratejisi izliyoruz. Özellikle Afrika ve Orta Doğu pazarlarında attığımız güçlü adımların üzerine koymayı hedefliyor; hızlı bir büyüme yakalamaktan ziyade, sürdürülebilir ve uzun vadeli iş birlikleri kurmaya odaklanıyoruz.

Geride bıraktığımız 2025 yılını yalnızca bir kapasite artışı dönemi değil, aynı zamanda kurumsal dönüşüm yılımız olarak değerlendirdik. Yapı kimyasalları, EPS ve EPP üretimimizi entegre bir mühendislik vizyonuyla birleştirerek, çok sektörlü güçlü bir sanayi grubuna dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Modern ve yüksek verimliliğe sahip üretim altyapımızla hem mevcut gücümüzü artırdık hem de kendimize yepyeni çalışma alanları açtık. Gelecek dönemde de müşterilerimizle yalnızca bir ürün tedarikçisi olarak değil, onların en güvenilir çözüm ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Yağmur Ertoksöz

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu

Çevre dostu üretim anlayışını benimsiyoruz

Hertz Motor ve Heinz Linear bünyesinde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla CNC, otomotiv ve çelik sanayine yönelik yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Çevre dostu üretim anlayışımızla karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor; yeniden kullanılabilir ambalajları ve sürdürülebilir üretim süreçlerini ön planda tutuyoruz. Dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla iş süreçlerimizi geliştirirken, teknolojiyi insan odaklı yaklaşımımızı destekleyen bir araç olarak konumlandırıyoruz.

Uzm. Dr. Erol Kılıç

BURTOM Sağlık Grubu YKB

Sürdürülebilirlik kurumsal sorumluluğumuz

BURTOM olarak sağlık hizmetini yalnızca insan sağlığıyla sınırlı görmüyor, çevresel sürdürülebilirliği de kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda İnegöl’de hayata geçirdiğimiz Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımızla, grubumuzun elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Toplam 27 bin metrekare alana kurulu santralimiz sayesinde yılda iki bin 236 MWh elektrik üretirken, 983 ton CO₂ salımının önüne geçiyoruz. Bu yatırımımızla hem doğaya hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz.

Mesut Barut – İbrahim Altıparmak

Nümerik Mühendislik ve Oemak Makine Kurucu Ortakları

Sürdürülebilir üretim ön planda

OEMAK Makine & Nümerik Mühendislik olarak, enerji verimliliği yüksek sistemlerimiz, minimum atık prensibimiz ve uzun ömürlü makine tasarımlarımızla sürdürülebilirliği üretim anlayışımızın doğal bir parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızla hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getiriyor hem de müşterilerimize toplam sahip olma maliyetini düşüren çok önemli bir avantaj sağlıyoruz. Mühendislik, teknoloji ve üretimi aynı potada eriterek, bugün CNC ahşap işleme makineleri alanında yerli üretimin güçlü temsilcilerinden biri haline geldik. Bursa’dan dünyaya uzanan küresel bir marka olma hedefimizle yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. Sanayide sürdürülebilir büyümenin örnek modellerinden biri olarak yerli üretim gücümüzü, teknolojik uzmanlığımızla birleştiriyor ve sektöre değer katmayı sürdürüyoruz.

Mustafa Yıldırım

Mac Machines Yönetim Kurulu Başkanı

Güvenilir üretim, sürdürülebilir büyüme

Bursa merkezli üretim altyapımız ve deneyimli mühendislik kadromuzla, bugün Mac Machines olarak hem iç pazarda güçlü bir oyuncu hem de küresel pazarda yükselen bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana temel motivasyonumuz, yerli üretim gücümüzü ileri mühendislik kabiliyetimizle harmanlayarak sanayimize değer katmak oldu. Ayrıca bizim için büyüme sadece üretim hacmini artırmak anlamına gelmiyor. Mac Machines olarak, nitelikli istihdamı önceliklendiriyor ve sahip olduğumuz teknik bilgi birikimini sürdürülebilir bir kurumsal hafıza haline getirmeyi stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Geliştirdiğimiz her projede, mühendislik ekibimizin uzmanlığını sistemli bir yapıya dönüştürerek geleceğin teknolojilerine hazırlanıyoruz.

Semra Baykan

Hedef Patent Genel Müdür

Kurumsal alandada sürdürülebilirliliği temel alıyoruz

Sürdürülebilirliği, bir kurumun yalnızca bugünü değil geleceği de düşünerek hareket etmesi olarak değerlendiriyoruz. Hedef Patent olarak bizim için sürdürülebilirlik; işletmelerin emek vererek oluşturdukları marka, patent ve tasarım değerlerini doğru stratejilerle korumaları ve bu değerleri gelecek yıllara taşıyabilmeleridir.Bu nedenle müşterilerimize yalnızca tescil sürecinde değil, fikri mülkiyet haklarının doğru yönetilmesi ve uzun vadede değer yaratması konusunda da yol göstermeyi önemsiyoruz. Bunun yanında girişimcilerin, KOBİ’lerin ve gençlerin sınai mülkiyet konusunda bilinçlenmesini; yenilikçi fikirlerin korunarak üretime ve ekonomiye kazandırılmasını sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyoruz.