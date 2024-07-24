Bursa'da üretim yapan Durmazlar Makine'nin kurucusu Ali Durmaz'ın eşi, Bursa OSB ve Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Durmaz'ın anneleri Saibe Durmaz yaşama veda etti. Saibe Durmaz'ın cenazesi, 24 Temmuz Çarşamba günü Emirsultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'na toprağa verildi. Cenazeye, Durmaz ailesinin yanı sıra Bursa iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.