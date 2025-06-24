Büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla ilk yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade eden DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp “Üyelerimizin bize gösterdiği güvenin bilincindeyiz. İlk toplantımızda öncelikli projelerimizi, sanayimizin ihtiyaçlarını ve yeni dönemin yol haritasını detaylı şekilde ele aldık. Yönetim kurulumuzdaki görev dağılımını, her bir arkadaşımızın bilgi, birikim ve tecrübesinden en verimli şekilde yararlanmayı hedefleyerek titizlikle belirledik” dedi.

“NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE MESLEKİ EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ”

Özellikle, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin sanayinin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi noktasında üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla işbirliklerini derinleştireceklerini söyleyen Başkan Kutlualp “Bununla birlikte, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile olan ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşımak ve bölgemizin ortak menfaatleri için iş birliğini güçlendirmek de ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yönetim kurulu üyelerimizin DOSAB komitelerinde daha aktif görev alması için de adımlar atacağız. Birlikte hareket ederek, birlikte üreten ve birlikte başaran bir DOSABSİAD anlayışını ön planda tutacağız. Bu yeni dönemin, birlik ve dayanışma içinde, hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

DOSABSİAD'ın 19. Dönem Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımı şu şekilde oluştu:

· Başkan: Onur KUTLUALP

· Başkan Yardımcısı: M. Akif DİKİCİ

· Başkan Yardımcısı: İbrahim ERDEMİR

· Başkan Yardımcısı: Şerife FAİDELİBAŞ

· Genel Sekreter: Yılmaz ACAR

· Sayman: Fatih TUĞRAL

· Üye: Cengiz YEDİKARDEŞ

· Üye: Serdar MENEMEN

· Üye: Mehmet BEYSEL

· Üye: İhsan PEKAYLA

· Üye: Altay OCAK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

· Diğdem Berrak DURMAZ ER

· Ece Nur ŞAHİN

· Sena ÇEVİKEL

· Murat YILMAZ

· Muhammed Ali YÜCEL

· Semih KAYNAR

· Rıdvan KAR

· Emre ACAR

· Ertan ÇEÇENER

Denetleme Kurulu Asil Üyeler:

· Cengiz ÇALIŞKAN

· Mustafa ACAR

· Sarp Koray ERDİLEK

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

· Cem SÖZERİ

· Meral KESKİN

· Soykan GÜLSEÇEN