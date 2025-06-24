Türkiye’nin ilk ve tek tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi (OSB) olan TOSAB’da (Tekstil Organize Sanayi Bölgesi) yapılan seçim sonucunda yeni yönetim belirlendi. TOSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Osman Canik, başkan yardımcılığına Sami Bilge seçilirken; önceki başkan Erol Türkün, Mahmut Yılmaz ve Ufuk Ocak ile birlikte yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı. Denetim Kurulu’nda ise Vasıf Anıl ve Ahmet Nevruz görev aldı.

Yeni yönetim, TOSAB’ı “yeşil sanayi bölgesi” haline getirerek Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı ve ileri teknolojiye dayalı üretim altyapısını geliştirmeyi amaçlıyor.

Yenişehir ve Sabiha Gökçen Havalimanları’na 1 saat mesafede, Bandırma Limanı’na 80 kilometre uzaklıkta yer alan TOSAB; İstanbul-İzmir Otoyolu, demiryolu ve lojistik merkezlere olan yakınlığıyla stratejik avantaj sağlıyor. TEKNOSAB, Dericiler OSB ve KOTİYAK gibi önemli organize sanayi bölgeleriyle komşu olan TOSAB, Türkiye’nin en büyük sanayi şehri olma yolunda ilerleyen Bursa’nın merkezinde yer alıyor.

Bölge bugüne nasıl geldi?

1996 yılında Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan TOSAB, şehir içinde faaliyet gösteren boyahanelerin bir araya getirilmesiyle doğdu. Zamanla sadece bir boyahane bölgesi olmaktan çıkarak Türkiye tekstil sanayisinin en nitelikli üretim alanlarından birine dönüştü. 2002’de ÇED raporu onaylanan bölge, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısı ile tüzel kişilik kazandı.

BOYDER (Boyahaneciler Derneği) çatısı altında başlayan yapılanma; kooperatifleşme, müteşebbis heyetin oluşumu ve Sanayi Bakanlığı'nın desteklediği yer seçimiyle Badırga bölgesinde 2000 dönümlük dev bir organize sanayi bölgesi haline geldi.

Geçmiş dönemde görev yapan teknik ve mali kadro sayesinde TOSAB’ın altyapı yatırımları büyük ölçüde tamamlandı. Harita Mühendisi Tugay Şahin'in katkılarıyla 200 dönüm ilave arsa bölgeye kazandırılırken; İnşaat Yüksek Mühendisi Tayfun Selen yönetimindeki teknik ekip, alt yapı projelerini başarıyla sonuçlandırdı. Bölgede Sentaş Tekstil üretime başlarken, Özdilek Tekstil’in yeni fabrikası, Birce Tekstil ve Mahmut Yılmaz’a ait tesislerin inşaatları da hızla devam ediyor.