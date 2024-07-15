Bu dönemde çocukların ağızlarındaki diş sayısının 24-28 arasında değişebildiğini ifade eden Şentürk, ailelere çocuklarının bu dönemdeki ağız ve diş sağlığı hakkında uyarılarda bulunurken, yaz tatillerinin çocukları ağız ve diş sağlığı bakımı için çok uygun bir dönem olduğunu söyledi. Bu yaşlar arasındaki çocuklarda görülen diş estetiği bozukluklarının diş hekimliğinde ‘Çirkin Ördek Dönemi’ olarak adlandırıldığını dile getiren Şentürk, çocuklardaki bu dönemin geçici olmakla birlikte dikkat edilmesi gereken süreç olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

“Bu dönem geçicidir ve çocukların dişleri büyüdükçe ve yerine oturdukça daha düzenli bir hale gelir. Bu dönemin doğru ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek için çocuğunuzu mutlaka bir pedodonti uzmanına muayene ettirmelidirler. Okulların kapalı olduğu yaz dönemi de bunun için çok uygun zamanlama olabilir. Herhangi olumsuz bir durumda ilerleyen yaşlarda çocuğunuz dişlerinde çapraşıklıklar oluşabilir ve bunun için ortodontik değerlendirme ve tedavi gerekebilir.”