Mesleki ve teknik eğitimlerin kalitesini yükseltme hedefiyle başlatılan proje kapsamında sektörel mükemmeliyet merkezlerinde görevlendirilecek eğitmenler, meslektaşlarına yönelik düzenleyecekleri eğitimleri organize etme ve düzenleme konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak için yurt içi ve yurt dışında bir dizi eğitimden geçecek.

Çilek Mobilya, mobilya sektörünü ileri taşıyacak Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi için Bursa İnegöl’de bulunan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden seçilmiş eğitmenlere İnegöl’deki üretim tesisinde sektörel eğitim desteği verdi.

Sektöre yön verecek eğitmenler yetişecek

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite (METEK-III) projesi kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde kurulacak 14 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nde 25 farklı meslek dalı için eğitmenler eğitilecek. Bebek, çocuk ve genç odalarında bir dünya markası olan Çilek Mobilya, mobilya okullarındaki eğitim çalışmalarına yön vermek için çalışmalar yapacak olan 5 eğitmene 2 gün boyunca sektörel ve teknolojik gelişmeler, tasarım ve üretim süreçleri ile güncel malzeme bilgileri gibi konularda eğitim verdi. Eğitmenler daha sonra Bursa’da kurulacak Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler alarak, mobilya sektörünün gelecek nesillerine nitelikli eğitimler verecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimi Destekleyen Kurumlar

Bu program, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü programın otoritesi ve sözleşme makamı olarak görev yapıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise fon sağlayıcı olarak katkıda bulunuyor.