Dünya çapında 5 kıtada 500’den fazla satış noktasıyla global bir marka haline gelen Çilek, uzak pazarlara odaklandı. Çilek’in global pazarlardaki başarısında; yerel ihtiyaçlara uyum sağlayan tasarım anlayışı, sertifikalı güvenlik standartları ve güçlü lojistik altyapısı belirleyici rol oynuyor. Marka, bu yetkinlikleri Şili’ye taşırken, yerel iş ortaklıkları ve tüketici içgörüleriyle de pazara uyum sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

1996 yılında kurulan ve aynı yıl ilk ihracatını Ukrayna’ya gerçekleştirerek globalleşme yolculuğuna başlayan Çilek, yıllar içinde 50’den fazla ülkeye ihracat yaparak uluslararası pazarda güçlü bir yer edindi. Malta’da açtığı ilk franchise mağazasından bugüne, her üç tırından birini yurt dışına gönderen Çilek, dünya çapında genişleyen lojistik altyapısı sayesinde ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

ABD, Japonya, Almanya, Suudi Arabistan, Avustralya, Arjantin ve şimdi de Şili ve Martinik… Çilek’in her yeni pazara girişi, çocuklara özel oda konseptini dünya genelinde daha fazla aileyle buluşturma hedefinin bir yansıması. Bu yeni adım, Çilek’in dünya genelindeki marka bilinirliğini daha da artırarak, daha fazla çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sağlayacak.