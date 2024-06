Ülkemizde ve dünyada çocuk mobilyası alanında en bilinen markalar arasında yer alan Çilek, sınırları aşan başarısıyla adından söz ettiriyor. Çilek Genel Müdürü Muzaffer Çilek, şirketin faaliyetine ilişkin şu bilgiyi verdi: “1996 yılında yüzde 100 aile şirketi olarak, çocukların düşlerini odalarına kurmak için uzun soluklu bir yolculuğa başladık. Öncelikli amacımız, bu topraklardan çıkmış bir çocuk markasını tüm dünyaya yaymaktı. Bugün geldiğimiz noktada sektörün en beğenilen markası olduk. Bunun yanı sıra uluslararası çocuk mobilya markaları arasında ilk 10’un içinde yer alıyoruz. Halen 5 kıtada 50’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde satış noktasında ürünlerimizi dünya çocuklarının beğenisine sunuyoruz. Büyüme yolculuğumuz sırasında birçok kilometre taşını geride bıraktık.”

Çevreyle barışık eşsiz tasarımlar

Çilek Holding bünyesindeki şirketlerinin ağırlıklı olarak mobilya sektöründe faaliyet gösterdiğini bildiren Çilek, şöyle devam etti: “Çocuk mobilyaları ve aksesuarları gibi niş alana odaklanma stratejimiz ile Türkiye ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ettik. Yenilikçi, eğlenceli, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı, özgün tasarımlar oluşturuyoruz. Yeni satış noktalarımız, yeni ürünlerimiz, pazarlama faaliyetlerimiz ile de değer yaratıyoruz. “Düşle” mottosuyla çocukların hayallerini süslüyen Çilek Mobilya, inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkesiyle doğa dostu projelere odaklanarak sektöründe öncü olmaya devam ediyor.”

Çilek Akademi

Çilek Akademi bünyesinde çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine destek verecek etkinlikler gerçekleştirdiklerini de anlatan Muzaffer Çilek, “Yıllardır kesintisiz olarak her yıl yeni etkinlikler ekleyerek geliştirdiğimiz yaz okulu programımızda; binicilik, yüzme, satranç, futbol, tiyatro, tekvando, 21. yüzyıl beceri atölyesi, hayalimdeki matematik ve fen gibi eğlenceli ve öğretici etkinlikler bulunuyor. Kendi yeteneklerini keşfetme ve sosyalleşerek gelişme yolculuklarında destek olduğumuz çocukların düşledikleri her yerde olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2023 yaz sonu itibariyle toplam 950 çocuk Çilek Mobilya tarafından düzenlenen yaz okulu etkinliklerine katıldı. Küçük yaşta yaz okuluna katılım sağlayan çocuklarımız arasında şu an ya üniversite eğitimine devam edenler bulunuyor ya da meslek lisesine devam eden öğrencilerimizden bazıları da fabrikamızda stajlarını yapıyor ”dedi.