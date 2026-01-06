Törenin açılışında konuşan ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ailesi olarak 30 yıldır “Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesiyle çocukların ve gençlerin akademik başarılarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de destekleyen projeleri hayata geçirme hedefiyle durmaksızın çalıştıklarını belirtti. İmece ruhuyla, bağışçıların güçlü desteğiyle, ÇEK dostlarının inancıyla ve çalışanların özverisiyle bir hayali daha gerçeğe dönüştürdüklerini dile getiren Nihan Alpay, “Bu süreçte yanımızda yürüyen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, sadece spor salonu kimliği taşıyan bir bina değil; aynı zamanda çocuklarımızın özgüven kazanacağı, disiplin geliştireceği, takım ruhunu öğreneceği ve sağlıklı bir yaşam kültürü edineceği bir eğitim birimidir. Bu yönüyle Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 3 Mart Eğitim Kurumları aracılığıyla çocukların üstün menfaatini gözetme çabasına ve fayda odaklı eğitim yaklaşımına hizmet edecektir.” diye konuştu. Alpay şöyle devam etti: “Bu değerli birim aracılığıyla sporun bir yaşam biçimine dönüşmesini, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası başarılarla adlarını daha fazla duyurmasını ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Tesisimizin öğrencilerimizin bugüne dek elde ettiği sayısız sportif başarıya yenilerini ekleyeceğine de yürekten inanıyoruz. Spor salonumuzdan, okullarımızın kullandığı saatler dışındaki zamanlarda da katma değer üretecek şekilde faydalanmayı amaçlıyoruz. Salonumuzu bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir gelir kaynağına dönüştürerek, buradan elde edeceğimiz gelirle çok daha fazla öğrencinin hayatına dokunacak burs olanaklarını artıracağız.”